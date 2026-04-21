Мяра: Без Радев ПП-ДБ щеше да има по-силен резултат

Ако Радев не се беше явил на изборите, „Продължаваме Промяната- Демократична България” щеше да получи повече подкрепа, заяви политологът Светлин Тачев от социологическата агенция „Мяра” в ефира на Нова, предава OFFNews.

По негови данни голяма част от гласовете на поколението „Z” са отишли при „Прогресивна България”, а друга – при ПП-ДБ.

„Радев е активирал 13,8% от тези, които не са гласували или не са имали право да гласуват на изборите през 2024 г., 10,8% от гласувалите с „Не подкрепям никого” на миналия вот също са дали гласа си за Радев. Неговите избиратели идват от БСП-ОЛ, 16% от ПП-ДБ, 13,21% от ГЕРБ-СДС, както и процент от „Възраждане”. ПП-ДБ също са активирали хора, които не са гласували на предишни избори”, посочи експерът.

Според него резултатът на „Прогресивна България” се дължи на нестабилността на управлението в последните 5-6 години.

„Дойде краят на този политически цикъл. Българите търсят стабилност и затова Румен Радев има нелеката задача да отговори на очакванията на гражданите”, смята Тачев.

Той подчерта, че след влизането ни в Шенген и приемането на еврото, България официално е интегрирана в западните структури и не би следвало „Прогресивна България” да се отклони от този път.

Тачев припомни, че формации, които са управлявали с ГЕРБ, след това изпадат от парламента, а за доказателство посочи резултата на „Има такъв народ” на тези избори.