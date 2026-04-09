Магдалена Малеева и Юлия Берберян подкрепят Владислав Панев в Пловдив

Легендарното тенис семейство Малееви подкрепи „Продължаваме промяната – Демократична България“ и лично Владислав Панев, който е четвърти в листата на коалицията в Пловдив.
Юлия Берберян, майка и треньор на трите сестри, приветства участието на спортисти в листите, но също така смята, че има голяма опасност за европейския път на България в лицето на Румен Радев. Тя споделя преживяванията си от комунизма, когато често са им отказвали участие в турнири в чужбина.
Според Магдалена Малеева (бивша № 4 в света) е важно какви идеи и принципи са отстоявали спортистите през годините. Тя подкрепя Владислав Панев, защото работят заедно от години и той умее да съчетава по най-добрия начин интересите на бизнеса и устойчивото развитие на страната.
Сестрите Мануела, Катерина и Магдалена Малеева са феномен в световния тенис, като и трите са били в топ 6 на световната ранглиста. В момента Магдалена е капитан на българския отбор за „Били Джийн Кинг къп“, който стартира с три победи на турнира в босненския град Баня Лука. Част от отбора е и младата пловдивска надежда Елизара Янева.
Бахти пропагандната новина!Кой кого бил подкрепял е ЗАБРАНЕНО ДА СЕ КАКЗВА ПРЕДИ ИЗБОРИ,НЕГОДНИЦИ!
Моралният стожер на СДС!
Срещу панелки, закупени с приватизационни бонове, придоби земя на периферията и в Борисовата градина.
При това не можа да докаже произхода на парите, но услужливи съдии й мотаха делото, докато отпадна по давност.
Поне да се скрие, че вреди на ПП.
„Тя споделя преживяванията си от комунизма, когато често са им отказвали участие в турнири в чужбина.“ Нахален-по-нахален-най-нахален-нагъл-ПуПу-ДеБъ. Хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах, няма да я забравя как във фитнеса ѝ придобит на златно място в София срещу заменки с панелки – капиталистки, пълнеше навремето тубите за течен сапун от Палмолив с евтина емулсия от туби без етикет, за да пести.