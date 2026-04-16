Йордан Иванов: Пловдив-област има нужда от вода, транспорт и повече власт за местните хора

Йордан Иванов е кандидат за народен представител от листата на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в Пловдив – област. В политиката е от 2009 г. като част от „Демократи за силна България“. Членувал е само в една партия. През годините е бил председател на ДСБ – Пловдив, общински съветник и заместник-председател на Общинския съвет, областен управител на Пловдивска област и народен представител в четири последователни парламента. В момента е и заместник-председател на „Демократи за силна България“.

– Г-н Иванов, като водач на листата в Пловдив-област, кои са проблемите, които хората ви споделят най-често и които не търпят отлагане?

– Най-често хората говорят за два основни проблема – водата и транспорта. В много населени места има сериозни затруднения с водоподаването заради остаряла инфраструктура, липса на ремонти и лошо управление на ресурсите. Това изисква мащабни инвестиции и цялостна подмяна на амортизираната мрежа.

По отношение на транспорта също има какво да се желае – слабата свързаност между населените места, недостатъчните междуселищни линии и трудният достъп до Пловдив. Необходима е и модернизация на основните пътища, за да се облекчи натовареното движение.

Не по-малък проблем е липсата на цялостна стратегия за развитие на Пловдив-област. Без дългосрочно планиране няма как регионът да се развива устойчиво и предвидимо.

– В националната си политика залагате сериозно на децентрализацията. Как точно тази промяна ще подобри живота на хората в региона?

– В момента почти всяко решение зависи от София. Това забавя процесите и пречи на местната инициатива. Децентрализацията означава повече правомощия и ресурси за общините, за да могат кметовете да решават местните проблеми навреме.

Когато решенията се взимат по-близо до хората, контролът е по-пряк, а отговорността – много по-ясна. Това е начинът местната власт да работи по-ефективно.

– Нека поговорим и за личните Ви приоритети. Предложението Ви за отпадане на нотариалната заверка при прехвърляне на автомобили предизвика сериозен интерес. Какво Ви мотивира?

– България е една от малкото държави, в които при продажба на автомобил все още се изисква нотариална заверка на подписите. Това е излишна административна тежест за над 300 хиляди души всяка година.

Държавата разполага с всички необходими регистри и информация. Нужно е просто политическо желание процесът да бъде улеснен. Моето предложение е прехвърлянето на автомобил да става с обикновен договор или изцяло по електронен път.

– Какво ще се промени за собствениците на жилища с предлаганите от Вас корекции в ЗУТ относно паркоместата?

– Целта е да улесним гражданите. В момента паркоместата често създават правни затруднения при продажба, наследяване или разпореждане. Предлагам всяко паркомясто да има собствен идентификатор в кадастъра и самостоятелна партида в имотния регистър.

Това ще важи за подземни, надземни и разположени в поземлен имот паркоместа. Така ще има яснота, сигурност и по-лесни сделки.

– Друг Ваш законопроект е свързан с отпадането на номера на двигателя от „големия талон“ на автомобила. Защо смятате това за необходимо?

– Защото двигателят е заменима част. Ако днес смените двигател, започва ходене по институции, проверки и излишна документация. Това е ненужно натоварване за гражданите.

Съвременният стандарт е автомобилът да се идентифицира по VIN номера. Именно затова предлагам тази остаряла практика да отпадне.

– За финал, какво послание отправяте към избирателите?

– Най-важното е хората да гласуват. Когато останем вкъщи, доброволно оставяме други да решават вместо нас.

Призовавам гражданите да бъдат активни и да защитят гласа си. Дори когато имат съмнения или разочарования, позицията трябва да бъде заявена. Да не направиш избор също е избор – и много често той работи срещу теб.