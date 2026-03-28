Йордан Иванов от ПП-ДБ експериментира с кампания, водена от избирателите

На 19 април в България отново предстоят предсрочни парламентарни избори – седмите за последните пет години. В подобна среда кампаниите обикновено следват добре познат сценарий: послания, изчистени от PR екипи, внимателно подбрани визии и контролирана комуникация.

На този фон една публикация в социалните мрежи прави леко отклонение от стандартната логика.

Вместо да представи готова комуникационна стратегия, кандидатът за народен представител от ПП-ДБ Йордан Иванов задава въпрос към хората: как всъщност искат да им бъде говорено.

Поводът е идеята за използване на т.нар. whiteboardанимации – кратки видеа с рисуване върху бяла дъска, които обясняват теми по достъпен начин. Формат, по-скоро познат от образованието и маркетинга, отколкото от политическите кампании у нас.

Вместо просто да го въведе, Иванов поставя избора на публиката: дали подобен тип визуално обяснение е подходящ за политика, или очакванията остават за по-консервативен тон и представяне.

Въпросът звучи прост, но всъщност засяга нещо по-широко – кой определя начина, по който се води една кампания. Щабът или избирателите.

Независимо от отговора, самият експеримент очертава различен подход: комуникацията като процес, а не като готов продукт. Ако идеята получи подкрепа, е възможно този тип обяснителни формати да се появят по-често в предизборната среда – включително извън социалните мрежи.

А ако не – остава поне сигналът, че дори формата на политическия разговор може да бъде поставена на гласуване.