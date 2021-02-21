Христо Иванов: Управляващите се съюзяват с ковид и се надяват хората да си останат вкъщи

“Големите въпроси на България са три. Как да рестартираме демократичния и правовия ред в страната? Как да оздравим институциите? Как да решим фундаменталния проблем с човешкия капитал на България, който има две измерения. Едното измерение е, разбира се, чисто демографския аспект, другият проблем на човешкия капитал е българските граждани да могат да бъдат подходящо образовани, квалифицирани, така че да могат да съществуват, работят, да се занимават с предприемачество в една съвършено нова технологична епоха, в която навлизаме”, заяви Христо Иванов в участието си в седмичния обзор “Алтернативи” с Калин Манолов по ТВ 1.

“Ако ГЕРБ загуби изборите, в България ще има несигурност. Ако ГЕРБ спечели изборите, ще има сигурност в това, че ще продължим да се свличаме в тази корупционна яма”, каза Иванов и подчерта, че факта, че рейтинговите агенции са фокусирани върху един ограничен обем от индикатори, свързани с макроикономическата стабилност, съвсем не означава, че страната се развива добре и това се усеща от гражданите и това е част от голямата тема за връзката между високите доходи и рестартирането на правовия ред.

“Има много други авторитетни рейтинги за корупция, за качество на живот, за медийна свобода, в които ние сме в изключително лошо положение. Интересно ми е, когато излязат следващите доклади на Transparency International, на Freedom House за медийната свобода, дали г-н Борисов ще излезе на същото поле или ще намери някое пънче да ни ги чете тях?“, попита Иванов.

Той изрази увереността си, че ГЕРБ ще използват всички средства, за да удържат властта заради огромният финансов залог:

“Става въпрос за това кой ще програмира харченето, в случая на ДПС – краденето – на тези 12 млрд., които ЕС отпуска на България в рамките на тези пакети за справяне с последствията от кризата. Другият въпрос е дали, чисто физически, г-н Борисов ще бъде премиер или ще бъде Затворник №1 в републиката.”

Иванов отново припомни, че една от големите битки на предстоящите избори е битката за Голямата България:

“Голяма България е тази, която не просто си се представя да се върне около бора на Гераците, всички да се съберем тук, да се върнем в 19 в. В Няма да се случи това. Голяма България е тази България, която се научи да живее по начин, по който всеки, където и да има и един български гражданин, който иска да запази връзката със своето отечество – културна, социална, комуникационна, политическа, да може да го направи. Тези деца там трябва да получат образование на български, да вкусят българската литература.”

Според Иванов ключова роля за спечелването на тази битка могат да имат българските граждани извън страната, които призова да се включат в кампанията “Обади се вкъщи”:

“Най-доброто, което могат да направят, е да помолят близките си тук да гласуват за Голяма България. Онази България, която се простира до всяко кътче на света, където има и един българин, който иска да запази огънчето на връзката си с родината. А не онази, която иска да ги изгони тези хора, да отреже кореновата си система, за да остане тежестта на купения, контролирания вот, на натиснатите хора, на несвободните хора толкова голяма, че мафията да може да се възпроизвежда.”

Съпредседателят на Демократична България беше категоричен, че никой не може да прогнозира резултата от изборите и хората трябва да решат всеки за себе си как да гласуват, а не да гледат какво “дават” социолозите.

Той припомни, че Демократична България още на 13 юни 2020 г. излезе със своите 12 национални приоритета, сред които и лустрацията, и връщането на енергийния суверенитет, дистанционно гласуване, електронно управление, и възнамерява да ги внесе като законодателен пакет още в първия си ден в парламента, за да провери има ли народни представители, готови да подкрепят този пакет.

“Приоритетите ни са честно обявени пред нашите избиратели още в началото на протестите. В момент, в който много хора изобщо отказваха да обявят политическите си намерения, ние излязохме и ясно казахме така: не се правим на случайни граждани, оказали се на един протест. Ние сме политици и подкрепяме протеста с политически рецепти за това как да се реализират исканията на хората”, припомни Иванов и обясни, че за промяната, поискана от хората са необходими определени политически действия и още през лятото Демократична България е заявила конкретните действия, в името на които обединението е готово да търси широки мнозинства в следващия парламент, тъй като част от промените изискват конституционни промени.

“Първо искаме да видим дали има мнозинството за тези конкретни неща и едва след това ще преценяваме дали си заслужава да даваме живот на този парламент”, обясни Иванов и допълни, че е изключително важно разговорът за тези приоритети да бъде част от публичния дебат в периода преди изборите.

“Много е важно всеки избирател да се попита, ако реши да гласува за Х и У, тези хора казали ли са какво им е отношението към лустрацията, към реформата на правосъдието, регулаторите. Конкретно. Ще махнем ли Гешев? Ще махнем ли ВСС?”, заяви Иванов.

На молбата да коментира разследването ОpenLux, според което синът на конституционния съдия Константин Пенчев има фирма в Люксембург, Иванов заяви, че г-н Пенчев е уважаван представител на юридическата професия, но има въпроси, на които трябва да отговори, защото тези въпроси засягат големия въпрос за корупцията във ВАС. Той използва повода да поясни, че Демократична България се фокусира върху прокуратурата не защото тя е единственият носител на корупцията, а защото тя блокира всяка възможност да се адресира корупцията, включително от ВАС.

“Ако имам възможност да определям наказателно-политическите приоритети на една реформирана прокуратура, едно от първите неща, с които тя трябва да се заеме, е разследване на множество съмнения, свързани с множество решения назад във времето на ВАС, включително например темата “Камчийски пясъци”. Там има едни съмнителни решения, трудно обясними от гледна точка на интерес на хората, които са подавали тези искове за премахване на определени режими, позволяващи да се застрои тази перла на българското национално природно богатство, взети с участие на г-н Константин Пенчев, на петчленка като председател”, коментира Иванов.

Той ясно заяви, че българските институции не могат да си позволят да си затварят очите, когато изникнат въпроси за имущественото състояние на бивш председател на съд с толкова висок корупционен потенциал и настоя за бързо и ясно действие, като беше категоричен, че Демократична България ще постави темата и в следващия парламент.

“Не се борим срещу богатите. Чудесно е в една страна да има богати хора, въпросът е да са забогатели по правилата и да могат да обяснят произхода на това свое богатство, особено когато има намесена власт. Комбинацията между голяма власт и необяснено богатство е това, което наричаме индикация за обезпокояваща корупция. Това са шкафчетата на Бойко Борисов.”

Иванов още веднъж поясни, че Демократична България не е имала среща с Корнелия Нинова и на нея е отговорено същото, както и на всички останали:

“Нашата публична позиция от 22 септември е, че ние правим платформата Ти броиш, за да може всяка партия, която е опозиционна на този режим и иска да го свали, ако желае, да има инструмента за това да съберем на едно място преди ЦИК всички протоколи, и да можем да направим паралелно документиране и преброяване на изборния резултат.”

Съпредседателят на Демократична България поясни, че обединението няма да участва в PR акции, а е съсредоточено върху това да свърши работа:

“Винаги преди избори се появяват едни такива бащи на демокрацията и предводители на гражданството, които искат да кажат “Елате тук при мен, деца! Синмайте се с мен! Ако ти не дойдеш, ето, ти не искаш, аз те посочвам, значи аз съм демократ!”. Тази игра е пошла. В тази игра ние няма да участваме. Ние искаме да свършим работа и я вършим. Ние сме единствените, които имат тази платформа, предоставяме я на всички останали.”

“Г-жа Нинова трябва си отговори и да отговори на обществото на един много прост въпрос. Тя има представители във всяка изборна секция. Защо ѝ се налага да разговаря за гарантиране на честността на изборите?” – коментира Иванов и допълни, че БСП прекрасно знае, че хората, които ще рекрутира като свои представители са купени и затова г-жа Нинова не може да си гарантира с тях вота.

Той беше категоричен, че целта на “Ти броиш” е да постигне честен изборен процес и не търси непременно “непризнаване на резултата” от изборите. Липсата на адекватно подсигуряване на безопасен изборен процес в условията на пандемия Иванов определи като кампания за потискане на вота, водена от управляващите:

“Управляващите се съюзяват с ковид и се надяват хората да си останат вкъщи”, подчерта той.

С поглед назад Христо Иванов поясни и защо е важно да бъде подменен задкулисният механизъм на настоящата власт.

“Орешарски беше опит смяна на макияжа. Оказа се неудачна и запознати говорят, че в началото Бойко Борисов започна протестите и в рамките на първата седмица от тези протести е възстановил своето разбирателство с Пеевски. И, както казват хора присъствали на тези разговори: “Денем Бойко протестираше, вечер пушеха заедно пури с Пеевски”. Ето това, за да не го допуснем, трябва да имаме много ясна програма за това как да демонтираме механизмите, които позволяват това весело пушене на пури зад гърба на хората.”