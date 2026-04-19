ГЕРБ: Без коалиции, без сглобки!

Първият коментар от ГЕРБ след изборите дойде в пост без автор във фейсбук страницата им. В него те заявяват: „Без коалиции, без сглобки! Да спечелиш изборите е едно, да управляваш съвсем друго!“.

За ГЕРБ, според първите екзитополове, са гласували около 15% – най-нисък резултат от създаването на партията и за пръв път под 20%, като разликата с третата коалиция ПП-ДБ е около 1-2%.

Все още никой от партията не се е явил пред националните медии, но в поста от партията те заявяват, че няма да участват в бъдещото управление, но в същото време уточняват, че изборите решават кой да е първи, но преговорите решават кой ще управлява. „В политиката, както и в живота, трябва търпение“, многозначително завършва коментарът във фейсбук.