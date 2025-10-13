„ДПС-Ново начало“ печели изборите в Пазарджик

При 94 процента обработени протоколи в община Пазарджик „ДПС – Ново начало“ запазва позицията си на първа политическа сила с подкрепа от близо 17% от избирателите. Втора е коалицията ПП–ДБ с 12,34%, а трета – партия „Свобода“, която получава над 9 процента от гласовете. Нейната листа се води от бизнесмена Румен Димитров, бивш съюзник на екскмета Тодор Попов.

БСП заема четвъртото място със 7,65%, отчитайки лек ръст спрямо предишния вот. Значително по-слабо се представя ГЕРБ – едва 6,38%, а формацията на Тодор Попов получава малко под 6%. „Възраждане“ събира около 4 процента, а „Величие“, МЕЧ и ИТН остават под чертата.

Избирателната активност е била 35,09%, като до урните са отишли 34 008 души. Общо 597 кандидати се състезават за 41 места в новия Общински съвет.