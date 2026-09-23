Днес става ясно кои номера ще имат кандидатите в президентската бюлетина

Кандидатите за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври ще получат днес своите номера в бюлетината. Централната избирателна комисия ще определи поредността чрез публичен жребий, който започва в 15:00 часа.

Освен номерата, процедурата ще определи и реда, по който участниците във вота ще бъдат представяни в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР.

Жребият е открит за представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, както и за самите кандидатски двойки. На процедурата могат да присъстват и журналисти.

До момента в ЦИК са подадени документи за регистрация на 28 кандидатски двойки за президентските избори.

Така след днешния жребий ще бъде окончателно подредена последователността, в която кандидатите ще се появят в бюлетината за вота на 25 октомври.