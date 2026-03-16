Без изненади: Бойко Борисов поведе листата на ГЕРБ в Пловдив

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 13:02ч, понеделник, 16 март, 2026
Както се очакваше, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов за пореден път оглави листата на партията в Пловдив. Кметът на града и областен лидер на формацията Костадин Димитров внесе пълната листа с кандидати за предстоящите парламентарни избори. На второ място в нея, пак без изненада, е бившият министър на правосъдието Георги Георгиев, който влезе в парламента именно от Пловдив на последния вот.

Общо шестима представители на поколението Gen Z са включени в списъка с кандидати за народни представители от ГЕРБ. На трето място е Красимир Терзиев – настоящ депутат и областен координатор на Младежи ГЕРБ. Четвъртата позиция е за Петя Петкова, заместник-кмет на район „Южен“.

Градският лидер на партията подчерта, че ГЕРБ ще се бори за максимален брой мандати под тепетата и изрази увереност, че те ще бъдат поне четири в следващия парламент.

„Имаме много млади хора и нови лица в листата. Притокът към ГЕРБ е огромен. През следващия месец ще трябва да убеждаваме хората, че всичко, което сме направили, е реалност. Правим кампания без популизъм и с много реална работа“, заяви Костадин Димитров.

Бившият министър на правосъдието Георги Георгиев посочи, че посещава Пловдив не само по време на избори. По думите му заедно с кмета Димитров са работили активно по концепцията за по-безопасни градски пътища, като даде пример с новите камери, които вече се разполагат по основни пътни артерии в града.

Той открои като успехи на кабинета „Желязков“ влизането на България в еврозоната и запазването на близо 2 млрд. лева по Плана за възстановяване и устойчивост. Георгиев подчерта и работата си срещу имотната мафия, както и срещу нарушенията в редица хосписи в страната.

„Предстои още една важна задача – борбата с незаконните сметища в страната“, добави той.

„Радвам се, че за първи път има толкова силно представителство на Младежи ГЕРБ в предизборната листа на партията“, заяви третият в списъка Красимир Терзиев.

Ето и пълната листа на ГЕРБ-СДС в 16-ти МИР Пловдив-град за изборите за 52 Народно събрание на 19-ти април:

  1. Бойко Методиев Борисов
  2. Георги Валентинов Георгиев
  3. Красимир Бориславов Терзиев
  4. Петя Тенева Петкова
  5. Даниела Кирилова Дженева
  6. Ангел Иванов Славов
  7. Александър Димитров Радев
  8. Емил Георгиев Русинов
  9. Георги Стефанов Калайджиев
  10. Петър Георгиев Троянов
  11. Тони Танева Симидчиева
  12. Мирослав Тенев Тенев
  13. Десислава Красимирова Георгиева
  14. Валерия Тодорова Славова
  15. Елена Петрова Тотолакова-Пашова
  16. Георги Красимиров Георгиев
  17. Иван Димитров Рашев
  18. Кирил Георгиев Брандийски
  19. Михаил Мирославов Пунов
  20. Цветан Златков Стефанов
  21. Антония Христова Янева
  22. Латинка Мирославова Димитрова
  23. Теодора Христова Златева
  24. Милена Виткова Арсова

