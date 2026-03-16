Без изненади: Бойко Борисов поведе листата на ГЕРБ в Пловдив

Общо шестима представители на поколението Gen Z са включени в списъка с кандидати за народни представители от ГЕРБ

Както се очакваше, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов за пореден път оглави листата на партията в Пловдив. Кметът на града и областен лидер на формацията Костадин Димитров внесе пълната листа с кандидати за предстоящите парламентарни избори. На второ място в нея, пак без изненада, е бившият министър на правосъдието Георги Георгиев, който влезе в парламента именно от Пловдив на последния вот.

Общо шестима представители на поколението Gen Z са включени в списъка с кандидати за народни представители от ГЕРБ. На трето място е Красимир Терзиев – настоящ депутат и областен координатор на Младежи ГЕРБ. Четвъртата позиция е за Петя Петкова, заместник-кмет на район „Южен“.

Градският лидер на партията подчерта, че ГЕРБ ще се бори за максимален брой мандати под тепетата и изрази увереност, че те ще бъдат поне четири в следващия парламент.

„Имаме много млади хора и нови лица в листата. Притокът към ГЕРБ е огромен. През следващия месец ще трябва да убеждаваме хората, че всичко, което сме направили, е реалност. Правим кампания без популизъм и с много реална работа“, заяви Костадин Димитров.

Бившият министър на правосъдието Георги Георгиев посочи, че посещава Пловдив не само по време на избори. По думите му заедно с кмета Димитров са работили активно по концепцията за по-безопасни градски пътища, като даде пример с новите камери, които вече се разполагат по основни пътни артерии в града.

Той открои като успехи на кабинета „Желязков“ влизането на България в еврозоната и запазването на близо 2 млрд. лева по Плана за възстановяване и устойчивост. Георгиев подчерта и работата си срещу имотната мафия, както и срещу нарушенията в редица хосписи в страната.

„Предстои още една важна задача – борбата с незаконните сметища в страната“, добави той.

„Радвам се, че за първи път има толкова силно представителство на Младежи ГЕРБ в предизборната листа на партията“, заяви третият в списъка Красимир Терзиев.

Ето и пълната листа на ГЕРБ-СДС в 16-ти МИР Пловдив-град за изборите за 52 Народно събрание на 19-ти април: