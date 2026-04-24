13 депутати решават откъде да влязат в парламента

Днес е крайният срок, в който кандидат-депутати, избрани в повече от един многомандатен район, трябва да заявят пред Централната избирателна комисия откъде ще реализират мандата си.

Става дума за 13 души, сред които са и лидерите на основните политически сили – Румен Радев, Бойко Борисов, Асен Василев, Николай Денков, Делян Пеевски и Костадин Костадинов.

Краен срок и служебно разпределение

От ЦИК напомнят, че при липса на подадено заявление в срок, комисията автоматично ще определи района, от който съответният кандидат влиза в Народното събрание – това ще бъде мястото, където първоначално е бил регистриран.

Окончателното обявяване на поименния състав на 52-рото Народно събрание се очаква да стане веднага след това.

Пет партии влизат в парламента

Според вече обявените резултати пет политически сили преминават 4-процентовата бариера. Най-голямата парламентарна група ще бъде тази на „Прогресивна България“ със 131 депутати.

ГЕРБ-СДС получава 39 мандата, а „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 37. ДПС ще има 21 народни представители, а „Възраждане“ – 12.

Разпределение по райони

Най-силно представяне „Прогресивна България“ има във Варна, както и в Бургас, Пловдив-област и един от софийските райони. ГЕРБ-СДС запазва присъствие в ключови райони, но остава без депутати в части от страната.

ПП-ДБ концентрира подкрепата си основно в столицата, докато ДПС традиционно доминира в Кърджали. „Възраждане“ има по един депутат в редица изборни райони.

Процедурата по разпределение на мандатите навлиза в последния си етап, като до дни ще стане окончателно ясно кои ще заемат местата в новия парламент.