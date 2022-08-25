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Кирил Петков е начело на листата в 24-ти район в София
Никола Минчев и Росен Костурков са начело в Пловдив
„Продължаваме промяната“ определи своите водачи на листите си за предстоящия вот на 2 октомври.
Бившият министър-председател Кирил Петков е начело на листата в 24-ти район в София. Асен Василев е водач в 23-МИР, а също така и на листата в Хасково. Бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков е начело на листата на „Продължаваме промяната“ в Перник.
Бившият председател на 47 Народно събрание Никола Минчев оглавява листата на ПП в Пловдив. Росен Костурков е в начело за Пловдив-област.
Ето и целия списък:
01 МИР Благоевград – Андрей Гюров
02 МИР Бургас – Константин Бачийски
03 МИР Варна – Даниел Лорер
04 МИР Велико Търново – Йордан Терзийски
05 МИР Видин – Иво Атанасов
06 МИР Враца – Деница Симеонова
07 МИР Габрово – Радослав Василев
08 МИР Добрич – Йорданка Костадинова
09 МИР Кърджали – Никола Минчев
10 МИР Кюстендил – Георги Стамов
11 МИР Ловеч – Искрен Арабаджиев
12 МИР Монтана – Инна Иванова
13 МИР Пазарджик – Ивайло Шотев
14 МИР Перник – Бойко Рашков
15 МИР Плевен – Иван Христанов
16 МИР Пловдив – Никола Минчев
17 МИР Пловдив-област – Росен Костурков
18 МИР Разград – Марин Шишев
19 МИР Русе – Николай Събев
20 МИР Силистра – Стоян Георгиев
21 МИР Сливен – Татяна Султанова
22 МИР Смолян – Михал Камбарев
23 МИР София – Асен Василев
24 МИР София – Кирил Петков
25 МИР София – Христо Петров
26 МИР София–област – Александър Дунчев
27 МИР Стара Загора – Радослав Рибарски
28 МИР Търговище – Даниел Лорер
29 МИР Хасково – Асен Василев
30 МИР Шумен – Николай Денков
31 МИР Ямбол – Мирослав Иванов