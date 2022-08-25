Кирил Петков е начело на листата в 24-ти район в София

Никола Минчев и Росен Костурков са начело в Пловдив

„Продължаваме промяната“ определи своите водачи на листите си за предстоящия вот на 2 октомври.

Бившият министър-председател Кирил Петков е начело на листата в 24-ти район в София. Асен Василев е водач в 23-МИР, а също така и на листата в Хасково. Бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков е начело на листата на „Продължаваме промяната“ в Перник.

Бившият председател на 47 Народно събрание Никола Минчев оглавява листата на ПП в Пловдив. Росен Костурков е в начело за Пловдив-област.

Ето и целия списък:

01 МИР Благоевград – Андрей Гюров

02 МИР Бургас – Константин Бачийски

03 МИР Варна – Даниел Лорер

04 МИР Велико Търново – Йордан Терзийски

05 МИР Видин – Иво Атанасов

06 МИР Враца – Деница Симеонова

07 МИР Габрово – Радослав Василев

08 МИР Добрич – Йорданка Костадинова

09 МИР Кърджали – Никола Минчев

10 МИР Кюстендил – Георги Стамов

11 МИР Ловеч – Искрен Арабаджиев

12 МИР Монтана – Инна Иванова

13 МИР Пазарджик – Ивайло Шотев

14 МИР Перник – Бойко Рашков

15 МИР Плевен – Иван Христанов

16 МИР Пловдив – Никола Минчев

17 МИР Пловдив-област – Росен Костурков

18 МИР Разград – Марин Шишев

19 МИР Русе – Николай Събев

20 МИР Силистра – Стоян Георгиев

21 МИР Сливен – Татяна Султанова

22 МИР Смолян – Михал Камбарев

23 МИР София – Асен Василев

24 МИР София – Кирил Петков

25 МИР София – Христо Петров

26 МИР София–област – Александър Дунчев

27 МИР Стара Загора – Радослав Рибарски

28 МИР Търговище – Даниел Лорер

29 МИР Хасково – Асен Василев

30 МИР Шумен – Николай Денков

31 МИР Ямбол – Мирослав Иванов