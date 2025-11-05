Земетресение разлюля Пловдив преди минути. В социалните мрежи българите коментират, че са го усетили много силно в Родопите.
На сайта на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География се съобщава за земетресение с магнитут М=4.8 в района на град Ксанти,почти на границата межди Гърция и България. Епицентърът е на 50 км от град Смолян, на 110 км от град Пловдив, на 180 град Благоевград и на 210 км от град София.
До момента има данни земетресението да е усетено в района на Южна България, в градовете: Пловдив, Благоевград, Хасково, както и по високите етажи в град София.
„В кв. Тракия, трети етаж се усети, леглото подскочи за секунди и после люлеене„-пише ни Клара Вяра във Фейсбук.
Павлина Джуркова спиделя: „А аз мислех, че пак влака минава… То до линиите като живееш все тъй ги изпускаме земетръсите…“
„И в Стара Загора се усети„, допълва Валентина Гецова.
Припомняме, че Районът на Пловдив е един от най-сеизмично активните в България.
Новите сгради в Пловдив се изчисляват на най-високата степен за сеизмичност на сгради, която е 9-та степен по Международната сеизмична скала на Медведев-Шпонхоер-Карник. Тази скала е различна от скалата на Рихтер. Тя отчита повече фактори, които имат значение спрямо сградите. Още по темата, четете в статията Доколко устойчиви са сградите в Пловдив на земетресения?
