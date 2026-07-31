Започва преобразяването на площадното пространство пред емблематичното кино „Космос“ в Пловдив. Заради предстоящите строително-монтажни работи по изграждане на ВиК връзки, нова тротоарна настилка и монтаж на осветление, в периода от 3 август до 28 август ще бъде затворен за пешеходци северният тротоар на ул. „Гладстон“ в участъка пред кино „Космос“.

За улеснение на гражданите по ул. „Гладстон“, между кръстовищата с ул. „Преслав“ и ул. „Цар Иван Александър“, ще бъдат поставени указателни табели с надпис „Премини на отсрещния тротоар“, насочващи пешеходците към южния тротоар.

Поради невъзможността за безопасно преминаване, автобусна спирка № 263 – „Кино Космос“ временно няма да обслужва пътници. Автобусите по линии № 10 и № 66 няма да спират на нея за периода на строителните дейности.

„Кино „Космос“ е един от символите на Пловдив. С реализацията на този проект не само възстановяваме емблематичната сграда и ѝ вдъхваме нов живот, но и създаваме модерно културно пространство, което ще бъде притегателен център за пловдивчани и гостите на града“, заяви Костадин Димитров.

Той обясни, че проектът предлага модерно решение, което ще превърне зоната пред киното в оживен обществен център. Чрез зелени площи и места за почивка пространството се разделя на две функционални зони – едната е ориентирана към активния пешеходен поток по ул. „Гладстон“, а другата създава по-спокойна среда за културни и обществени активности, свързани със сградата на кино „Космос“.

Алеите за преминаване и кътовете за отдих са обособени от „зелени острови“, оформени около съществуващата висока дървесна растителност, които едновременно защитават короните и служат за неформално сядане. Предвидени са пейки, други елементи от парковото обзавеждане и чешма с два чучура – единият с намалена височина, предназначен за деца, както и място за велосипеди и зона за открито сервиране към кафенето на киното. Осигурен е удобен пешеходен достъп от всички посоки, както и безпрепятствено преминаване за хора с намалена подвижност.

Разработката е дело на проектантско бюро „Тектоника-Б“ ЕООД, като основен акцент е запазването на автентичния архитектурен облик на сградата, съчетан със съвременна визия на публичното пространство.

След приключване на цялостната рехабилитация на кино „Космос“, то ще разполага с модерна мултифункционална зала с 599 места за кино, театрални постановки, концерти, спектакли и представления.