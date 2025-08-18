Затварят източното платно на ул. „Рогошко шосе“

Заради реконструкция на моста над р. Пясъчник се въвежда временна организация на движението на ул. „Рогошко шосе“ , съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

За времето от 19.08.2025 г. до 30.09.2025 г. движението ще се осъществява двупосочно само в западното платно, а източното остава затворено.

От ОП „ОКТ“ призовават водачите да карат внимателно и да спазват временната организация на движение.