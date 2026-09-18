Затруднено ще бъде движението на автомобили по ул. „Елин Пелин“ в район „Западен“ днес, 18 септември. Причината е изграждането на изкуствени неравности в района пред ДГ „Боряна“.
От районната администрация съобщават, че организацията е въведена във връзка с проект за намаляване на скоростта на движение.
Ограниченията по улицата ще са в сила до 18:00 часа днес.
Шофьорите, които преминават през участъка, трябва да се съобразяват с въведената организация на движение и да шофират с повишено внимание около детската градина.
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