Започва приемането на предложения за удостояване с Награда „Пловдив“

Крайният срок за подаване на предложения е 15 април, 17.00 часа

От утре, 1 април, започва набирането на предложения за удостояване с Награда „Пловдив“ на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или културен факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната 2024 година.

Награда „Пловдив“ се присъжда по една в следните 10 категории:

1. Художествена литература и хуманитаристика;

2. Художествен превод;

3. Журналистика;

4. Музика и танцово изкуство;

5. Театър;

6. Изобразително изкуство;

7. Съвременни мултижанрови и аудио-визуални изкуства, фотография;

8. Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта;

9. Произведение на изкуството, предназначено за деца;

10. Архитектура и естетизация на градската среда;

Краен срок за внасяне на предложения: 15 април 2025г., вторник, 17.00 часа

( Предложения, постъпили след посочения срок, не се разглеждат.)

Кой може да внася предложения?

Предложения за присъждане на Награда „Пловдив“ могат да се внасят от името на културни институти, образователни институции, неправителствени организации, медии, издателски къщи, културни оператори, други юридически или физически лица, както и от постоянен тричленен експертен съвет, назначен със заповед на Кмета на Община Пловдив.

За категория „Архитектура и естетизация на градската среда“ – от Камара на архитектите в България – Регионална колегия Пловдив и Съюз на архитектите в България – Пловдив. Браншовите организации могат да внасят и предложения, постъпили от граждани, ако същите са разгледани на заседание и са получили одобрение от управителните им органи.

Как се внася?

Предложенията се изготвят по образец (Приложение №1) и се подават в деловодството на Община Пловдив (пл. „Ст. Стамболов“ №1) с кореспондент: oтдел „Култура, археология и културно наследство“ или по електронен път на сайта на Награда „Пловдив“ с адрес: https://nagradaplovdiv.bg/

Предложенията за Награда „Пловдив” за дарители и спомоществователи в областта на изкуството и културата се правят от ресорния Заместник-кмет.

Специалната награда „Пловдив“ за изключителни постижения и цялостен принос се определя от Кмета на Община Пловдив.

Статута и Приложение №1, можете да изтеглите от сайта https://nagradaplovdiv.bg/. Попълнете формуляра с Вашето предложение, като посочите задължително и раздела.

Внасянето на предложения може да стане по 3 начина до 15 април, 17.00 часа!

1. Можете да използвате платформата за директно попълване на формуляр в сайта на Награда „Пловдив“ на адрес https://nagradaplovdiv.bg/ в рубриката „Подай предложение за награждаване“.

2. Изтеглете формуляр, попълнете с Вашето предложение, изпратете по електронен път на имейл: nagradaplovdiv@plovdiv.bg

3. Внесете на хартия в деловодството на община Пловдив (пл. „Ст. Стамболов“ №1) с кореспондент Отдел „Култура, археология и културно наследство“ до 15 април, 17.00 часа.

Забележка: В случай, че има приложения към формуляра, напр. книги, чертежи и др., които не могат да бъдат изпратени на електронна поща, същите следва да бъдат внесени в деловодството на Община Пловдив (пл.„Ст. Стамболов“№1) с кореспондент Отдел „Култура, археология и културно наследство“ до 15 април, 17.00 часа.