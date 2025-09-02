Започва есенната обработка срещу кърлежи

От общинското предприятие „Дезинфекционна станция” информират, че при благоприятни метеорологични условия, от 3 септември ще стартира есенната масова обработка срещу кърлежи /дезакаризация/ на територията на Община Пловдив. Акцията ще продължи до началото на месец октомври.
Специализираните общински екипи ще обработят тревните площи в градските паркове и градини, междублокови пространства и дворовете на детски градини, ясли и училища по следния предварително изготвен работен график:
|ДАТА
|ОБЕКТИ
|3 септември
|училища
|4 септември
|училища
|5 септември
|тревни площи р-н Източен и кучешки площадки
|9 септември
|тревни площи р-н Централен, р-н Западен и кучешки площадки
|10 септември
|тревни площи р-н Централен и р-н Западен
|11 септември
|тревни площи р-н Централен, р-н Западен и р-н Тракия
|12 септември
|тревни площи р-н Западен и р-н Тракия
|13 септември
|детски градини и детски ясли
|15 септември
|тревни площи р-н Централен
|16 септември
|тревни площи р-н Централен и р-н Южен
|17 септември
|тревни площи р-н Тракия и р-н Южен
|18 септември
|тревни площи р-н Тракия и р-н Северен
|19 септември
|тревни площи р-н Северен
|20 септември
|детски градини и детски ясли
|23 септември
|тревни площи р-н Тракия
|24 септември
|тревни площи р-н Тракия и р-н Северен
|25 септември
|тревни площи р-н Южен и р-н Северен
|26 септември
|тревни площи р-н Южен и р-н Източен
|29 септември
|тревни площи р-н Южен и р-н Източен
|30 септември
|гробищни паркове
|1 октомври
|гробищни паркове
Предвидено е обработките да се извършват в часовите диапазони от 07:00 ч. до 14:30 ч. и от 22:00 ч. до 05:30 ч.
При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), есенната дезакаризация ще продължи при следващ работен ден с подходящи за обработките условия.
Ще се използват биоциди, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.
