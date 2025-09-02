Започва есенната обработка срещу кърлежи

ГрадътНовини

2 септември, 2025
1 149 1 минута

От общинското предприятие „Дезинфекционна станция” информират, че при благоприятни метеорологични условия, от 3 септември ще стартира есенната масова обработка срещу кърлежи /дезакаризация/ на територията на Община Пловдив. Акцията ще продължи до началото на месец октомври.

Специализираните общински екипи ще обработят тревните площи в градските паркове и градини, междублокови пространства и дворовете на детски градини, ясли и училища по следния предварително изготвен работен график:

ДАТАОБЕКТИ
3 септемвриучилища
4 септемвриучилища
5 септемвритревни площи р-н Източен и кучешки площадки
9 септемвритревни площи р-н Централен, р-н Западен и  кучешки площадки
10 септемвритревни площи р-н Централен и р-н Западен
11 септемвритревни площи р-н Централен, р-н Западен и  р-н Тракия
12 септемвритревни площи р-н Западен и  р-н Тракия
13 септемвридетски градини и детски ясли
15 септемвритревни площи р-н Централен
16 септемвритревни площи р-н Централен и р-н Южен
17 септемвритревни площи р-н Тракия и р-н Южен
18 септемвритревни площи р-н Тракия и р-н Северен
19 септемвритревни площи р-н Северен
20 септемвридетски градини и детски ясли
23 септемвритревни площи р-н Тракия
24 септемвритревни площи р-н Тракия и р-н Северен
25 септемвритревни площи р-н Южен и р-н Северен
26 септемвритревни площи р-н Южен и р-н Източен
29 септемвритревни площи р-н Южен и р-н Източен
30 септемвригробищни паркове
1 октомвригробищни паркове

Предвидено е обработките да се извършват в часовите диапазони от 07:00 ч. до 14:30 ч. и от 22:00 ч. до 05:30 ч.

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), есенната дезакаризация ще продължи при следващ работен ден с подходящи за обработките условия.

Ще се използват биоциди, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация. 

