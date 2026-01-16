Започна плащането на местните данъци и такси за 2026 г. в Пловдив

От общинската дирекция „Местни данъци и такси“ уведомяват гражданите, че вече може да заплащат задълженията си за данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2026 г.

Съгласно Закона за местните данъци и такси сроковете за плащане на задълженията са както следва:

ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2026 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска – до 30.06.2026 г.

Втора вноска – до 02.11.2026 г.

/на предплатилите до 30.04.2026 г. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто/

ЗА ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2026 Г.

Срок за плащане – на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие – до 02.02.2026 г.

За второто тримесечие – до 30.04.2026 г.

За третото тримесечие – до 31.07.2026 г.

За четвъртото тримесечие – до 02.11.2026 г.

/на предплатилите до 02.02.2026 г. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто/

ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА 2026 Г.

Срок за плащане – преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2026 Г.

Срок за плащане – до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр. Пловдив:

РАЙОН АДРЕС РАБОТНО ВРЕМЕ

„ЦЕНТРАЛЕН” ул. „Радецки” №18А 08.00 ч. – 17.30 ч.

„ЮЖЕН” ул. „Македония” №73А 08.30 ч. – 16.45 ч.

„СЕВЕРЕН” бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А 08.30 ч. – 16.45 ч.

„ЗАПАДЕН” ул. „Вечерница”№ 1А 08.30 ч. – 16.45 ч.

„ИЗТОЧЕН” бул. „Шести септември” № 274 08.30 ч. – 16.45 ч.

„ТРАКИЯ” бул. „Освобождение” № 63 08.30 ч. – 17.00 ч.

Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви – 441400

Данък върху превозните средства и лихви – 442300

Туристически данък и лихви – 442800

По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код , предоставен от дирекция „Местни данъци и такси”, или чрез Квалифициран електронен подпис /КЕП/ на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg ;

достъпен с , предоставен от дирекция „Местни данъци и такси”, или чрез на страницата на Община Пловдив На касите на „Български пощи” ЕАД и Изипей /Easypay/ и чрез нашите посредници „ Инвестбанк“ АД, Банка ДСК ЕАД, ОББ АД, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, „ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС“ АД, „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД и „ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;

на и и чрез нашите посредници „ По интернет чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация, на интернет страница www.egov.bg и чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg.

Информация за размера на задълженията може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А, на посочените телефони: отдел „Обслужване”: 032/276-917; 032/276-922; 032/276-928; Отдел „Приходи”:032/276-940; 032/276-947; Отдел „Събиране и контрол”: 032/276-935; 032/276-936; 032/276-966, както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bg и www.egov.bg.