За подобряване на транспорта трябват и непопулярни мерки

Д-р Анна Плющева представи в ПУ „Паисий Хилендарски“ комплексни решения за градска мобилност и нуждата от ограничаване на автомобилния трафик



Комплексен подход, а не решения, основани само на статистика, е необходим за подобряване на градската мобилност. Това подчерта изследователят на транспортни политики д-р Анна Плющева от Университетския център по транспортни изследвания към Катедрата по география и околна среда в Оксфордския университет по време на лекция в ПУ „Паисий Хилендарски“. Събитието се проведе в контекста на засиления обществен дебат за по-добър градски транспорт в Пловдив и бе инициатива на Философско-историческия факултет.

По време на срещата д-р Плющева представи международен опит и научни изследвания, свързани с подобряване на транспортните системи и устойчивата градска мобилност. Тя отбеляза, че в много градове по света автомобилът продължава да се възприема като символ на статус и успех, докато общественият транспорт често се използва само при липса на алтернатива. Тази нагласа е една от основните пречки пред развитието на ефективни системи за градски транспорт. Според експерта,

Политиките за подобряване на градската мобилност трябва да бъдат комплексни

„Само увеличаването на честотата на автобусите, закупуването на нови превозни средства или обновяването на спирките не водят до значима промяна.“

Като пример тя посочи Талин, където е въведен безплатен градски транспорт. Анализите показват, че тази мярка сама по себе си не води до съществено намаляване на автомобилния трафик. Необходими са и допълващи решения като ограничаване на автомобилното движение, по-строги правила за паркиране и по-висока цена за достъп до централните части на града.

Д-р Плющева акцентира и върху необходимостта от преодоляване на стигмата към обществения транспорт. Според нея негативните нагласи често се основават на субективни усещания, които се променят с времето. Тя даде пример с изследвания при откриването на нови линии на метрото в София, където първоначално част от пътниците са възприемали шума и новата среда като сериозен проблем. След кратък период на адаптация същите хора започват активно да използват новата транспортна възможност.

По думите ѝ успешната градска мобилност изисква подкрепа на всички нива – от институции и експерти до активно гражданско общество. Темата не е само технически проблем, а част от културата и начина на живот в града. Като пример тя посочи Брюксел, където нощният транспорт се разглежда като инструмент за интеграция на студентите в градската среда и за по-пълно участие в обществения живот.

Според д-р Плющева именно подобни политики, съчетаващи транспортни решения с промяна в обществените нагласи, могат да доведат до устойчиво подобрение на градската мобилност в Пловдив.