Владимир Темелков напусна ГЕРБ, прави свой проект

Бившият зам.-кмет на Пловдив от ГЕРБ, а по-рано общински съветник от „Съюз за Пловдив“ на Дани Каназирева, напуска партията си и обмисля създаването на собствен проект. Темелков, който бе зам.-кмет в ресор „Дигитализация и европейски политики“ напусна първо поста си, поради несъгласие с политиката на кмета Костадин Димитров.

Днес стана ясно, че той напуска и цялата партия по същата причина. За момента той не потвърждава дали ще се кандидатира на предстоящите кметски избори самостоятелно, но все пак събира съмишленици за поредния партиен проект, в който ще участва.

Темелков остава в спомените на пловдивчани предимно с арогантното си поведение спрямо граждани и професионални гилдии, любовта си към скъпите автомобили и показните акции. Само в последните няколко месеца той демонстративно започна да помага на футболния клуб „Марица“, но в момента в който напусна политиката „благотворителността“ му секна, а отборът отново изпадна в затруднение. Преди това специалистът по дигитализация опита да разкодира машините за гласуване с помощта на отвертка по време на предизборна медийна акция.