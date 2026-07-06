Къде пръскат срещу комари в Пловдив тази седмица?

Обработката срещу комари в Пловдив продължава, като до 10-и юли ще се извършват пръскания около река Марица, хълмовете и парковете в града, съобщават от ОП „Дезинфекционна станция“.

Ето график на ДДД-дейностите:

· 06.07.2026 г. – Дезакаризация на обособените площадки за свободно разхождане на домашни кучета. Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на парк „Розариум“, Братска могила, бул. „Свобода“.

· 07.07.2026 г. – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на парковете на територията на район „Тракия“. Дезинсекция срещу ларви на комари по бреговете на р. Марица.

· 08.07.2026 г. Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на хълмовете и парковете на територията на район „Централен“. Дезинсекция срещу ларви на комари по бреговете на р. Марица.

· 09.07.2026 г. – Дезинсекция срещу ларви на комари на територията на Община Пловдив /по списък на биотопи/.

· 10.07.2026 г. – Дезинсекция срещу ларви на комари по бреговете на р. Марица. Растителнозащитни дейности по декоративна храстова и дървесна растителност /по списък/.

Обработките ще се осъществяват в часовия диапазон от 21 до 4.30 ч.

„Специализираните екипи ще използват препарати, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация. При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), обработките ще продължат през следващ работен ден с подходящи за обработките условия. Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат пόлета на пчелите в указания по-горе период“, съобщават от „Дезинфекционна станция“.