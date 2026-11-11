ВиК авария затваря западното платно на бул. „Цар Борис III Обединител“, отстраняват проблема през нощта

Авариен ремонт на магистрален водопровод по западното платно на бул. „Цар Борис III Обединител“ – в участъка от ул. „Света Петка“ до ул. „Цанко Дюстабанов“, спира движението на автомобили от 19 ч. тази вечер (11.11.2026 г.) до 7 ч. на 12.11.2026 г., съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Маршрутите на автобусни линии №1, 4, 7, 11, 37, 20, 26, 27, 4, 44 и 99от основния вътрешноградски транспорт на Община Пловдив се променят както следва:

Л И Н И Я №1

Маршрут: АПК – кв. „Коматево“ – бул. „Цар Борис III“, спирка №8 – хотел „Марица“, спирка №9 – ТЕЛК, спирка № 10 – Тунела „север“ – запад, спирка №11 – Тунела „Юг“ – запад, ляв завой по ул. „Света Петка“ , направо по бул. „Мария Луиза“, спирка № 250 – срещу „Папараци“, надясно по бул. „Източен“, спирка № 251 – бул. „Източен“ 1 (запад), спирка №232 – бул. „Източен „51, десен завой по бул. „Христо Ботев“, спирка №334 – „Христо Ботев“ №15, спирка №335 – „Военна болница“, спирка № 14 – срещу „Сточна гара“ и по утвърдения маршрут.

В обратна посока : Маршрутът остава непроменен.

Л И Н И Я № 4

Маршрут: Пловдивски университет – ж.к. „Тракия“ – бул. „Цар Борис III – Обединител“ – спирка №9 – „Телк“, ляв завой по бул. „Шести септември“, спирка №119 – срещу Семинарията, спирка №120 – пл. „Шахбазян“, спирка №121 – срещу ОУ „Любен Каравелов“, надясно по бул. „Източен“, спирка №122 – бул. „Източен“ (запад), спирка №437 – бул. „Източен“ №31, спирка № 251 – бул. „Източен“ 1 (запад), спирка №232 – бул. „Източен „51, десен завой по бул. „Христо Ботев“, спирка №334 – „Христо Ботев“ №15, спирка №335 – „Военна болница“, ляв завой по ул. „Найчо Цанов“ и по утвърдения маршрут.

В обратна посока : Маршрутът остава непроменен.

Л И Н И Я № 7

Маршрут: Рогошки гробиюща – Овощарски институт – бул. „Цар Борис III – Обединител“ – спирка №9 – хотел „Марица“, десен завой по бул. „Шести септември“, спирка №141 – пл. „Съединение“, наляво по бул. „Руски“, спирка №167 – „Бунарджика“, спирка №168 – МОЛ „Марково тепе“, надясно по бул. „Христо Ботев“, спирка №188 – срещу Централна гара и по утвърдения маршрут.

В обратна посока : Маршрутът остава непроменен.

Л И Н И Я № 11

Маршрут: Завод Биомашиностроене – Митница Пловдив – бул. „Цар Борис III“, спирка №8 – хотел „Марица“, спирка №9 – ТЕЛК, спирка № 10 – Тунела „север“ – запад, спирка №11 – Тунела „Юг“ – запад, ляв завой по ул. „Света Петка“ , направо по бул. „Мария Луиза“, спирка № 250 – срещу „Папараци“, надясно по бул. „Източен“, спирка № 251 – бул. „Източен“ 1 (запад), спирка №232 – бул. „Източен „51, десен завой по бул. „Христо Ботев“, спирка №334 – „Христо Ботев“ №15, спирка №335 – „Военна болница“, спирка № 14 – срещу „Сточна гара“ и по утвърдения маршрут.

В обратна посока : Маршрутът остава непроменен

Л И Н И Я № 20

Маршрут: Пловдивски университет – кв. „Коматево“ – бул. „Руски“ – спирка № 274 – Срещу ,,Пловдив Инвест“, направо по бул. „Руски“, спирка №167 – „Бунарджика“, спирка №168 – МОЛ „Марково тепе“, надясно по бул. „Христо Ботев“, спирка №188 – срещу Централна гара и по утвърдения маршрут.

В обратна посока : Маршрутът остава непроменен.

Л И Н И Я № 26

Маршрут: Кв. ,,Изгрев“ – ул. „Юндола“ – бул. „Шести септември“ – спирка №140 – Срещу „Шахбазян“, спирка №141 – пл. „Съединение“, наляво по бул. „Руски“ №167 – „Бунарджика“, спирка №168 – МОЛ „Марково тепе“, надясно по бул. „Христо Ботев“, спирка №188 – срещу Централна гара и по утвърдения маршрут.

В обратна посока : Маршрутът остава непроменен.

Л И Н И Я № 27

Маршрут: ЗХА ,,Родина“– Кв. „Коматево“ – бул. „Цар Борис III – Обединител“ – спирка №9 – Телк, ляв завой по бул. „Шести септември”, спирка №119 – срещу Семинарията, спирка № 120 – пл. „Шахбазян“, спирка №121 – срещу ОУ „Любен Каравелов“, надясно по бул. „Източен“, спирка №122 – бул. „Източен“ (запад), спирка №437 – бул. „Източен“ №31, спирка №251 – бул. „Източен“ 1 (запад), спирка №232 – бул. „Източен“ №51, десен завой по бул. „Христо Ботев“ спирка № 334 – „Христо Ботев“ №15, спирка №335 – „Военна болница“, спирка № 14 – срещу „Сточна гара“ и по утвърдения маршрут.

В обратна посока : Маршрутът остава непроменен

Л И Н И Я № 37

Маршрут: ул. „Юндола“ – Авторемонтен завод – бул. „Шести септември“ – спирка №117 – кино „Фламинго“, десен завой по бул. „Руски“ спирка №167 – „Бунарджика“, спирка № 168 – МОЛ „Марково тепе“, ляв завой по бул. „Христо Ботев“, спирка №206 – срещу Автогара „Юг“, спирка №43 – Сточна гара, десен по бул. „Найчо Цанов“, спирка № 375 и по утвърдения маршрут.

В обратна посока : Маршрутът остава непроменен

Л И Н И Я № 44

Маршрут: Пловдивски уневерситет – Завод ,,Устрем“ – бул. „Шести септември” – спирка № 118 – Срещу площад „Съединение, спирка №119 – срещу Семинарията, спирка № 120 – пл. „Шахбазян“, спирка №121 – срещу ОУ „Любен Каравелов“, надясно по бул. „Източен“, спирка №122 – бул. „Източен“ (запад), спирка №437 – бул. „Източен“ №31, спирка №251 – бул. „Източен“ 1 (запад), спирка №232 – бул. „Източен“ №51, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка №233 – ВСИ и по утвърдения маршрут.

В обратна посока : Маршрутът остава непроменен.

Л И Н И Я № 99

Маршрут: ТК ,,Марица – Втора Автоколона – бул. „Цар БорисIII обединител“ спирка № 11 – Тунела Юг -запад, ляв завой по ул. „Света Петка“ , направо по бул. „Мария Луиза“, спирка № 250 – срещу „Папараци“, надясно по бул. „Източен“, спирка № 251 – бул. „Източен“ 1 (запад), спирка №232 – бул. „Източен „51, спирка № 252 – ВКР и по утвърдения маршрут.

В обратна посока : Маршрутът остава непроменен.

Пресцентър на Община Пловдив