Ускоряват Околовръстното на Пловдив

Областният управител на Пловдив Георги Янев проведе второто заседание на работната група за Околовръстното шосе, като в началото запозна участниците с резултатите от инспекцията на Югоизточния обход, извършена от министър-председателя Румен Радев. Работната група координира дейностите по трите участъка от Асеновградско шосе – Пазарджишко шосе – пътен възел „Царацово“ (Югозападен обход на Пловдив), както и по обекта „Път II 56 ‘Пътен възел Скобелева майка – път II 86 (Югоизточен обход на Пловдив).
Радев: Околовръстният път на Пловдив е първостепенна задача
„По време на инспекцията премиерът Радев обяви доизграждането на Околовръстното шосе за национален стратегически инфраструктурен проект, с гарантирано финансиране, който трябва да бъде изпълнен бързо, качествено и без повече забавяния. Премиерът постави срок за завършване на Югоизточния обход — октомври 2027 г., и разпореди ежемесечен контрол върху напредъка на останалите участъци, които са в процес на подготовка, премахване на административни пречки и синхрон в работата между институциите“, обясни областният управител при откриването на срещата.
Областният управител подчерта, че в качеството си на ръководител на работната група е натоварен лично да следи напредъка и координацията между всички ангажирани институции. В заседанието взеха участие експерти от Агенция „Пътна инфраструктура“, общините Пловдив, „Родопи“ и „Марица“, и Басейнова дирекция, както и електро-, ВиК- и комуникационните оператори.
Югоизточен обход – напредък по трасето от 4,5 км
На заседанието бяха обсъдени конкретните проблеми по строителството на Югоизточния обход. Строителството напредва бързо след няколкомесечното прекъсване заради препроектиране с цел укрепване на земната основа на пътя.
Работната група днес потвърди следните конкретни действия:
- Следващата седмица ще бъде подписан договор за преместване на трафопоста на EVN, което досега се бавеше заради административни пречки.
- В процес на обсъждане е допълнително възлагане на анализ и проект за шумозащитна система от страната на жк „Тракия“.
- Готов е проектът за надлеза над ж.п. линията Пловдив – Димитровград (10 м височина, 86 м дължина). Предстои съгласуване с НКЖИ и МОСВ, след което следващия месец започва процедиране и издаване на разрешително за строеж.
- Археологическите разкопки вървят, без да възпрепятстват работата и се очаква да приключат в началото на ноември.
Тези решения осигуряват ускоряване на строителните дейности и премахване на ключови административни пречки.
Югозападен обход – напредък по трите позиции
Втората част от заседанието беше посветена на подготовката за доизграждането на Югозападния обход – удвояване на съществуващия обходен път с обща дължина 18,7 км от Асеновградско шосе до Пазарджишко шосе и пътен възел „Царацово“. Настоящото еднопосочно платно ще бъде разширено до габарит Г23,5.
Позиция 1 (2,1 км)
От магазин „Джъмбо“ до края на моста над река Марица – юг е на етап изготвяне доклад по ОВОС, която се очаква да бъде готова в началото на следващата година и да бъде разгледана от компетентнитеинституции.
Позиция 2 (2,66 км)
Участъкът от магазин „Джъмбо“ до пътен възел „Царацово“ е най-напредналият от трите части на Югозападния обход. Проектантите вече са изготвили технически проект и ПУП-ПП, което означава, че са готови всички основни документи. Предстои одобрение от МРРБ и да започне отчуждаване на имотите, които влизат в трасето. След приключване на последните административни съгласувания строителството може да започне в началото на следващата година.
Позиция 3 (14 км)
Това е най-дългият участък – от края на моста над река Марица – юг до кръговото на Асеновградско шосе. Той е на етап изготвяне на доклад по ОВОС, който трябва да е готов до март-април 2027 г. След това проектът ще премине към следващата фаза – изработване на технически проект и ПУП-ПП, необходими за издаване на разрешително за строеж.
Областният управител Георги Янев подчерта, че работната група ще продължи да заседава ежемесечно, за да осигури синхрон между институциите, навременно решаване на проблемите и проследяване на напредъка по всички етапи от изграждането на външния ринг на Пловдив.
Един коментар
Ускорението на Околовръстното ще претовари още повече южната му отсечка, плътно застроена с предприятия, складове, хотели и кебапчийници. Същото, което вместо да го разширят, го оградиха с мантинели.