Улица в Смирненски тъне в мизерия

Улица „Юндола“ в пловдивския квартал Смирненски тъне в мръсотия и боклуци. За това сигнализира читател на Под тепето.
„Снимките са от вчера, но това е преманентното състояние на улицата“, разказва пловдивчанинът.
Докато на снимките се виждат доста боклуци, които трябва да бъдат премахнати от „Чистота“, има още строителни отпадъци и автомобилни гуми, чието изхвърляне при контейнерите за смесен битов отпадък подлежи на санкции.
Припомняме, че на следните места са разположени съдове тип „Лодка“ за строителни отпадъци от ремонти дейности в домакинствата на територията на Община Пловдив, където пловдивчани могат да ихвърлят до 1 m³ строителни отпадъци безплатно:
- ул. „Даме Груев“ № 64 А (пред базата на ОП „Чистота“) – 3 броя контейнери,
- ул. „Еледжик“ № 11 – 3 броя контейнери.
На ул. Даме Груев № 64А има и открита площадка за безплатно предаване на до 6 броя гуми наведнъж.
Един коментар
На т.нар. площадка на Еледжик е пълна мизерия. Да вземат да бетонират площадката, да извозват по-често отпадъците и да я измиват.