Улица в Смирненски тъне в мизерия

Улица „Юндола“ в пловдивския квартал Смирненски тъне в мръсотия и боклуци. За това сигнализира читател на Под тепето.

„Снимките са от вчера, но това е преманентното състояние на улицата“, разказва пловдивчанинът.

Докато на снимките се виждат доста боклуци, които трябва да бъдат премахнати от „Чистота“, има още строителни отпадъци и автомобилни гуми, чието изхвърляне при контейнерите за смесен битов отпадък подлежи на санкции.

Припомняме, че на следните места са разположени съдове тип „Лодка“ за строителни отпадъци от ремонти дейности в домакинствата на територията на Община Пловдив, където пловдивчани могат да ихвърлят до 1 m³ строителни отпадъци безплатно:

  • ул. „Даме Груев“ № 64 А (пред базата на ОП „Чистота“) – 3 броя контейнери,
  • ул. „Еледжик“ № 11 – 3 броя контейнери.

На ул. Даме Груев № 64А има и открита площадка за безплатно предаване на до 6 броя гуми наведнъж.

