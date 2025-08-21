Украински деца подариха картина със слънчогледи на кмета

В навечерието на Деня на независимостта на Украйна, украински дечица, които живеят в Пловдив, посетиха кмета Костадин Димитров. Малките гости представиха традиционни украински стихчета и песни, с които превърнаха срещата в истински празник на приятелството.

„Пловдив е мултиетнически град, в който думата „заедно“ олицетворява целия дух на нашето общество. Украинската общност е част от нашето голямо семейство. Това са нашите деца“, заяви Костадин Димитров.

Директорът на Фондация Ukraine Support & Innovation Наталия Еллис подчерта ролята на града в подкрепата на украинската диаспора. „Пловдив е уникален град, в който всеки човек е приятел на нашите деца. Вярваме, че тези деца ще бъдат бъдещите посланици на българския език и култура по целия свят.“

Срещата завърши с усмивки и пожелания за мир и единство, а децата подариха на кмета Костадин Димитров картина със слънчогледи като израз на благодарност към Община Пловдив за подкрепата и грижата към украинския народ.