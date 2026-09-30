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Тони Стойчева за убийството на Филипов: Пловдив не трябва да се връща в 90-те

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:07ч, сряда, 30 септември, 2026
2 435 1 минута

Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за Пловдив и за усещането за сигурност в нашия град, написа кметът на район „Западен“ Тони Стойчева във Facebook.

Тя изрази най-дълбоките си съболезнования към семейството, близките и всички хора, които са го познавали, и подчерта, че в този момент най-важното е едно — убиецът и всички, които стоят зад това престъпление, да бъдат установени и изправени пред закона.

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„Не можем да приемаме за нормално в Пловдив да се случват тежки показни престъпления. Не може да приемем, че в жилищен район, до дома на стотици семейства, може да бъде извършено хладнокръвно убийство! Не трябва да допускаме усещането, че градът се връща към времената, в които страхът, поръчковите убийства и безнаказаността бяха част от ежедневието.

Пловдив не трябва да се връща в 90-те.

Мисля, че обществото ни очаква бързо и професионално разследване. Очакваме резултат.

И очакваме този случай да не остане поредното престъпление без отговор.“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:07ч, сряда, 30 септември, 2026
2 435 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 коментари

  1. Колко прекрасничко е, когато ПодТеЛето почне -един след / през друг- да ни осветлява за впечатленията и за вълненията на нашите любими Лидери и Лидерки и на техните Лидерчета…! А?

    Хвала!

    (червена точка!)

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