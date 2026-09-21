Тепетата на Пловдив оживяват в разкази и спомени от 18 века

„Тепетата – символът на Пловдив“ събира разкази, спомени и архивни фотографии за един от най-разпознаваемите символи на града
Как са изглеждали пловдивските тепета преди векове, как са ги описвали пътешественици, писатели и общественици и как част от тях са били спасени от изчезване? Отговорите събира новата книга „Тепетата – символът на Пловдив“, която проследява близо 18 века история на хълмовете – от първите писмени сведения през II век до наши дни.
Изданието на фондация „Балкански културен форум“ е реализирано с подкрепата на район „Централен“ – Община Пловдив, подборът и научната редакция са на д-р Данаил Георгиев, а предисловието на председателя на фондацията Любозар Фратев.
На страниците на изданието Пловдив може да бъде видян през погледа на хора, живели в различни епохи – от Лукиан Самосатски и Евлия Челеби до Алфонс дьо Ламартин, Любен Каравелов, Христо Г. Данов, Стою Шишков, Божидар Здравков, Никола Алваджиев и редица други автори, оставили своите свидетелства за града и неговите хълмове.
Историите са подредени хронологично, така че постепенно разкриват не само как са се променяли тепетата, но и как заедно с тях се е променял самият Пловдив. Небет тепе, Сахат тепе, Бунарджика, Младежкият хълм, хълмовете на Стария град и вече изчезналото Марково тепе разказват различни части от историята на града.
За създаването на книгата са проучени десетки печатни издания, а със съдействието на отдел „Краезнание“ на Народна библиотека „Иван Вазов“ е изготвена библиография от повече от 70 заглавия. Архивните фотографии и пощенски картички са предоставени от Държавен архив – Пловдив. Изданието не остава само в миналото – отделено е място и на съвременното състояние на тепетата, както и на идеи и проекти за тях, част от които никога не са реализирани.
Книгата се превръща и в повод Пловдив да има свой „Фестивал на тепетата“, чието първо издание ще се състои тази есен.
В рамките на фестивала – на 26 септември от 17 часа в сградата на Певческото дружество „Ангел Букорещлиев“ ще се състои премиерата на книгата.
„Тепетата – символът на Пловдив“ е 25-ото издание на фондация „Балкански културен форум“ от поредицата, започнала през 2007 година с една последователна кауза – да възстановява и съхранява паметта за Пловдив.
4 коментари
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