„Театърът на сенките и дигиталният свят“ в Пловдив

Изкуството като пресечна точка на култура и традиции. Изкуството като огледало, отразяващо миналото, но в нов формат. Това е призмата, през която тази година Сдружение „АртеВизия“ с финансовата подкрепа на Община Пловдив представя на пловдивчани и гости хилядолетния „Театър на сенките“. Проектът „Театърът на сенките и дигиталният свят“ среща миналото с бъдещето в реално време. Доверявайки се на формулата, че “Ако можеш да нарисуваш един герой с молив върху лист, значи можеш да го създадеш на всякакъв софтуер”, актьори, участници и публика ще направят заедно скок във времето.

Локации в районите „Централен“, „Източен“, „Южен“ и „Северен“ ще станат сцена на поредица от арт акции, спектакли и творчески намеси през месец май. Артисти и зрители ще прехвърлят в бъдещето традиционното сценично изкуство на 500 години като експериментират с технологиите.

На 7 май 2024 в кв. Коматево възпитаници на ОУ „Захари Стоянов“ ще се включат в Интерактивна Демо работилница. С помощта на художник-аниматор и компютърни програми ще „пренесат“ традиционните кукли от Театъра на сенките в дигитална среда. Ще научат как се случва трансформацията и ще наблюдават новите 3D герои с очила за виртуална реалност.

На 8 май 2024 в ПУ „Паисий Хилендарски“ гостуваизследователят на китайската култура и преподавател от Институт „Конфуций“ Лай Мин Дзинтин. Тя ще направи презентация на традиционния Театър и Опера на сенките от провинция Хайнан пред граждани и академичната общност. Филмова прожекция ще покаже Китай като сцена на миналото, което среща бъдещето. Ще има и дискусия за предизвикателствата в обучението по източни езици и култури в града под тепетата.

На 10 май 2024 в Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование в Пловдив ще се проведе Интерактивна Демо работилница. Образователен филм ще въведе участниците в света на театралните кукли. Те ще изработят 3D инсталации-пъзел на герои от Театъра на сенките. Активностите ще бъдат адаптирани за деца и младежи със СОП от пловдивски училища, посещаващи Центъра.

На 15 май 2024 ще има Парад на куклите и откриване на Изложба „Театърът на сенките – Миналото среща бъдещето“ в Цар Симеоновата градина /при фонтан „Деметра“/.Деца от пловдивски училища, градини и школи в куклени и театрални костюми ще дефилират от Центъра до зоната на изложбата. Музикални, танцови изпълнения и мажоретен състав ще сложат начало на АртАкция на открито.

Визуален артист и участници от публиката ще рисуват на живо своя модернистичен вариант на герой от Театъра на сенките. Вдъхновени от експозицията „Театърът на сенките – Миналото среща бъдещето“, те ще създадат върху 2-метрово платно колективна картина.

На 20 май 2024 – Кино-зала на Централен кооперативен съюз – Пловдив

Спектакъл – „Театър на сенките“ с гост актьори от Турция.

На 21 май 2024 – Военен клуб – Пловдив

Спектакъл – „Театър на сенките“ с гост актьори от Гърция.

Постановките са с осигурен превод на български език.

Всички събития от проекта са част от Културния календар на Пловдив за 2024 г. и са с вход свободен.