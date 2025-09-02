ГрадътНовини

Сухи треви и растителност пламнаха край въжения мост на Гребната

12:05ч, вторник, 2 септември, 2025
Мъж е заподозрян за причиняване на пожар вчера в района на Гребната база в Пловдив. На получения към 15.10 ч. сигнал за възпламенили се сухи треви и растителност край въжения мост се отзовали няколко противопожарни екипа и полицаи от Второ РУ.

След приключване на гасителните действия е извършен оглед на местопроизшествието. Според придобитите първоначални данни огънят тръгнал от незагасена цигара, хвърлена от 53-годишен мъж. В рамките на образувано досъдебно производство той е задържан за срок до 24 часа.

  1. Няма случайни неща! Това горя и миналата и по- миналата година.
    Явно на някого апетитите за земицата трябва да се удовлетворят и докато е гора не става раЛтата!

