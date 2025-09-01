„Срещи с археологията“ представя изобразителното изкуство в древността

Поредното издание на инициативата „Срещи с археологията“, насочена към хората в пенсионна възраст, ще се състои на 4 септември (четвъртък) от 10:00 ч. Темата този път е изобразителното изкуство в древността.

Посетителите ще имат възможност да се потопят в богатия свят на Античността – от пъстрите египетски стенописи и микенските дворци, през загадъчните етруски гробници, до изгубените шедьоври на древногръцката живопис. Лекцията ще разкрие какви пигменти са използвали древните художници и защо изкуството е заемало толкова важно място в техния свят.

Освен образователната част, програмата включва и творческа работилница. Всеки участник ще може да оцвети своя собствена „древна“ картина и да я отнесе у дома като спомен.

Както винаги, събитието е напълно безплатно и отворено за всички хора в пенсионна възраст, които проявяват интерес към историята и изкуството.