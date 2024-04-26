Среща разговор с Димитър Кенаров в клуб Фарго

Литературен фестивал Пловдив чете 2024, Издателство Жанет 45 и клуб Fargo Ви канят на разговор с Димитър Кенаров, журналист и автор на „Диктатори, трактори и други приключения“ на 26 април, петък, 18:00 часа на клуб Fargo, Lucky-Дом на киното в Пловдив, ул. Уилям Гладсон 1.

Модератор: Владислав Севов

* * *

„От смъртта на Слободан Милошевич с целия последвал кич на траура през палачинката на Радован Караджич като местна атракция до украинското Серенгети на границата с Крим и странния случай с беларуските трактори и арестуването на самия автор… Димитър Кенаров е преминал всеки километър от тези истории и е изпитал през собствената си кожа всяка дума. Публикувани в едни от най-престижните англоезични списания, тези текстове сега са важен пробив тук в полето на литературната журналистика. Книга, която показва как се събира лично и политическо в пресечната точка на човека от периферията – човека от влака, от мините, от войните – бивши и настоящи. Силна и абсолютно навременна книга.“

– Георги Господинов

* * *

„В тези увлекателни репортажни разкази, светът е едновременно познат и непознат. Димитър Кенаров има умението да слуша без да съди, да бъде свой сред чужди, да свързва привидно разнородни нишки в умела сплав, и да черпи от живия живот почти на всяка цена. Неговите места са места където литературата не наднича често. В тези ‚периферии‘ се разиграват драмите на нашето време. Кенаров се движи по ръба на бръснача където локалното става глобално, личното колективно, и от тази перспектива разкрива сблъсъка на обикновения човек със системните злоупотреби: с ресурси, власт и информация. Като всеки вещ пътешественик, Кенаров носи космополитността и интелекта си леко. Това е защото той е тласкан от друга страст: страстта на свидетеля, на хроникьор на друмищата. Вярвам, че тази книга ще разшири разбирането на българския читател за това какво може да бъде литературата, както и журналистиката.“

– Капка Касабова

* * *

Димитър Кенаров (1981 г.) е журналист на свободна практика и поет. Завършил е Мидълбъри Колидж, Върмонт и Университета Бъркли, Калифорния. Автор е на стихосбирките „Пътуване към кухнята“ и „Апокрифни животни“. Публикува в престижни американски издания като The New Yorker, Esquire, The Atlantic, The Nation, Foreign Policy, The New York Times и други. Негови текстове са селектирани три пъти за годишната антология „Най-добрите американски пътеписи“, а през 2022 Audible/Amazon създава подкаст сериала „Radioman“ по негов литературно журналистически материал.

***

Събитието се организира от литературен фестивал „Пловдив чете“ I пролет в партньорство с клуб Fargo в рамките на културната програма на фестивала, като част от културния календар на града с подкрепата на Община Пловдив.