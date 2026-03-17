Шофьор на камион нападна жена след конфликт на пътя в Пловдив

Водач на товарен автомобил бе задържан заради проявена агресия на пътя. Според предварителната информация 54-годишният мъж се нахвърлил с удари върху шофьорка на джип при възникнала конфликтна ситуация между двамата по време на движение по бул. „Васил Априлов“ в областния град. Срещу извършителя е започнато бързо производство по чл. 325, ал. 3 от НК в Трето РУ.