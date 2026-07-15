Сезират министъра на туризма за “Коледа в Пловдив”

Народният представител от парламентарната група на „Демократична България“ Йордан Иванов внесе официално питане до министъра на туризма Илин Димитров относно съмнения за нередности при организацията на събитието „Коледа в Пловдив“. Поводът е сигнал и задълбочена проверка, инициирани от пловдивския общински съветник Владимир Славенски, във връзка с коледния базар, провел се в края на 2025 г. на площад „Централен“ в град Пловдив.

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След подаден сигнал и поредица от официални запитвания до Община Пловдив, съветникът Владимир Славенски установява категорично, че местната администрация не разполага със сключен договор нито с организатор, нито със съорганизатор на мащабното градско събитие. Въпреки това, събраните документи показват, че частното дружество „Трики Ивентс“ ЕООД е било фактическият организатор на търговската дейност по време на базара, като е отдавало дървените къщички на търговците срещу заплащане.

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„Община Пловдив не може да обясни на какво правно основание частна фирма стопанисва общински терен и извлича финансова изгода от него, без да съществува какъвто и да е договор“, коментира Владимир Славенски.

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Йордан Иванов подчертава, че случаят поставя сериозни въпроси за начина, по който Общината управлява публичните пространства и допуска частни субекти да реализират търговска дейност върху тях.

„Когато липсва договор, липсва и контрол. А когато липсва контрол, се отваря вратата за съмнителни практики и неравнопоставеност между потенциалните организатори на подобни събития“, заяви Иванов.

Славенски и Иванов са категорични, че значимият обществен интерес към случая налага пълна прозрачност и незабавно въвеждане на ясни правила при използването на общински площи за търговски цели. Двамата настояват за гарантиране на равнопоставеност между всички организатори на туристически и културни събития в Пловдив, за да се избегнат подобни случаи занапред.