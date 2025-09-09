Счупиха паметната плоча на Лиляна Димитрова

Паметната плоча на Лиляна Димитрова на ул. „Марин Дринов“ отново е била вандализирана, сигнализира читател на Под тепето. Този път тя е напълно строшена. С червена боя е залят ликът на Димитър Благоев, става ясно от публикация на БСП Пловдив във фейсбук.

Неслучайно това става днес – на 9 септември, датата, на която през 1944 година е завзета централната и местната власт в Царство България.

Припомняме, че преди няколко години Пловдив осъмна с погром срещу соц паметниицте в деня за поклон пред жертвите на комунизма и 73-годишнината от произнасянето на присъдите на Първи и Втори състав на Народния съд. Тогава плочата пак беше изкъртена.

Масов погром срещу соц паметници в деня на поклонение пред жертвите на комунизма