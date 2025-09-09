Счупиха паметната плоча на Лиляна Димитрова

Паметната плоча на Лиляна Димитрова на ул. „Марин Дринов“ отново е била вандализирана, сигнализира читател на Под тепето. Този път тя е напълно строшена. С червена боя е залят ликът на Димитър Благоев, става ясно от публикация на БСП Пловдив във фейсбук.
Неслучайно това става днес – на 9 септември, датата, на която през 1944 година е завзета централната и местната власт в Царство България.
Припомняме, че преди няколко години Пловдив осъмна с погром срещу соц паметниицте в деня за поклон пред жертвите на комунизма и 73-годишнината от произнасянето на присъдите на Първи и Втори състав на Народния съд. Тогава плочата пак беше изкъртена.
Димитър Благоев, първият български социалдемократ е силно критичен към Русия, против Септемврийското въстание, инспирирано от Кремъл, но това първосигналните нашенски антикомунисти нито го знаят, нито могат да разберат.
Честит празник, бай Тощо беше прав, лудия художник не беше
Нацисти
Путин е фашист.
Ми не Зеленски , азов, десен сектор и т.н са нацисти, дори и не го крият. Напиши азов в гугъл и гледай кво излиза
Зеленски не е нацист, доколкото знам, в Азов ги има всякакви, а исторически в Украйна нацисти е имало и днес по-изтъкнатите от тях са на почит. Като цяло Украйна с нищо не е по-добра от Русия, просто днес народът ѝ е жертва на манията за величие на Путин.