Счупиха паметната плоча на Лиляна Димитрова

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:06ч, вторник, 9 септември, 2025
6 458 Преди по-малко от минута

Паметната плоча на Лиляна Димитрова на ул. „Марин Дринов“ отново е била вандализирана, сигнализира читател на Под тепето. Този път тя е напълно строшена. С червена боя е залят ликът на Димитър Благоев, става ясно от публикация на БСП Пловдив във фейсбук.

Неслучайно това става днес – на 9 септември, датата, на която през 1944 година е завзета централната и местната власт в Царство България.

Припомняме, че преди няколко години Пловдив осъмна с погром срещу соц паметниицте в деня за поклон пред жертвите на комунизма и 73-годишнината от произнасянето на присъдите на Първи и Втори състав на Народния съд. Тогава плочата пак беше изкъртена.

Масов погром срещу соц паметници в деня на поклонение пред жертвите на комунизма

6 коментари

  1. Димитър Благоев, първият български социалдемократ е силно критичен към Русия, против Септемврийското въстание, инспирирано от Кремъл, но това първосигналните нашенски антикомунисти нито го знаят, нито могат да разберат.

    Отговор

        1. Зеленски не е нацист, доколкото знам, в Азов ги има всякакви, а исторически в Украйна нацисти е имало и днес по-изтъкнатите от тях са на почит. Като цяло Украйна с нищо не е по-добра от Русия, просто днес народът ѝ е жертва на манията за величие на Путин.

          Отговор

Вашият коментар

