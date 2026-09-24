Съживяват миналото на Фестивала на тепетата

Да реставрираш сам музейна ценност. Да видиш как се работи с камък, глина и кирпич. И да надникнеш в тайните на старите майстори. Това ще предложи Регионален етнографски музей – Пловдив в първото издание на „Фестивала на тепетата“. „Съживи миналото“ е общото мото на двете тематични работилници, с които екипът на музея се включва в програмата и в двата фестивални дни – 26 и 27 септември. „Идеята е наследството да не остане само зад витрините, а да бъде преживяно и с ръце“, коментира директорът на Регионалния етнографски музей доц. д-р Ангел Янков.

В експозицията „Светът на ютията“ на ул. „Съборна“ №20 реставраторът Марин Бекирски ще покаже как се възстановяват стари и ценни предмети. Участниците ще се запознаят с различни материали и техники, а след демонстрацията ще могат сами да опитат да реставрират музейна ценност. Работилницата ще бъде отворена от 10:00 до 16:00 ч.

В Куюмджиевата къща на ул. „д-р Стоян Чомаков“ №2 фокусът ще бъде върху строителството от миналото. Ще бъдат показани техники с камък, глина и кирпич – материали, с които са изграждани старите български домове. Демонстрациите са част и от проекта „От камък и дърво“ и ще се провеждат от 10:30 до 14:30 ч. В големия салон на музея ще може да бъде разгледана и гостуващата изложба с фотопана на опустели български домове.

Участието в двете работилници е безплатно. Заплаща се само стандартния вход за съответната експозиция.

„С тези инициативи поставяме акцент върху практическото преживяване на културното наследство. Искаме знанията и уменията, предавани през поколенията, да бъдат достъпни както за българската публика, така и за гостите на града“, подчерта Янков.