Уволнението на архитект Петър Петров като директор на Националния институт за недвижимо културно наследство е било незаконно. Това е решил Софийски районен съд на първа инстанция по делото, с което специалистът обжалва премахването си от поста ръководител на НИНКН от министъра на културата Мариан Бачев преди близо година. Това обяви самият експерт през социалните мрежи.

В мотивите на съда се казва: „може да се направи обоснован извод, че качествено е променена работата на НИНКН, повишена е професионалната експертиза на служителите, обновена е материално-техническата база, преодоляна е тенденцията за забавяне на преписки, разрешавани са нестандартни ситуации, въведена е екипност в работата на служителите и др. Без съмнение се установява и специфичната експертиза, която ищецът притежава и има отношение не само към способността му да планира, организира и ръководи работата на НИНКН, а така също и относно познаването на нормативната уредба, уменията му за разрешаване на нестандартни проблеми и ситуации,“ цитира решението архитект Петров

Ако до 14 дни то не бъде обжалвано, то съдебното решение влиза в сила. В момента министър Бачев е в оставка, като част от правителството на Росен Желязков.

„Изпитвам удовлетворение, че справедливостта надделя. Че усилията ми – моите и на колегите в НИНКН през времето на моя мандат, имат смисъл. Че рано или късно честността, професионализмът и искрената загриженост се оценяват, защото те са здравата основа за опазване на българското културно наследство. За мен това е лична кауза“, коментира още арх. Петър Петров.

Той бе назначен за директор на НИНКН след спечелен конкурс през 2021 година и коренно промени работата на института, като се бореше за осъвременяване на списъците, увеличаване на екипа и оптимизиране на работата на експертите. Архитект Петров дълги години работеше в район „Централен“, като част от дейността му бе и обучението на десетки специалисти в опазване на културното наследство чрез престижната френска школа Екол де Шайо. През пролетта на 2025 година той бе уволнен, а на негово място бе назначен арх. Йордан Василев, който няма опит в опазването на културното наследство и дойде с опит от община Бобов дол и софийския район „Студентски град“.