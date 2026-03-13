Родители на деца със СОП в Пловдив: Нуждаем се от повече разбиране в ежедневието

Родители на деца със специални образователни потребности отправиха призив към обществото за повече търпение и подкрепа в ежедневни ситуации – когато пазаруват, посещават институции или ползват обществени услуги. Темата беше обсъдена по време на кръгла маса в Пловдив, посветена на приобщаването на децата със специални потребности извън училищната среда.

Форумът „Споделената отговорност в приобщаването – от училището към обществото“ събра представители на институции, местната власт, бизнеса и родители. Инициативата е на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Пловдив с директор д-р Катя Стоилова и се реализира с подкрепата на фондация „Творци на надежда“.

Много родители споделиха, че срещат трудности в обикновени житейски ситуации. Когато децата реагират по-емоционално, вдигат шум или издават звуци, често се сблъскват с неразбиране или негативни реакции от хората около тях.

„Тези семейства трябва да почувстват, че не са сами и че обществото стои зад тях“, подчерта д-р Катя Стоилова. По думите ѝ в Пловдивска област към момента 2256 деца са с поставени различни диагнози, а броят им расте бързо. Само за последните пет месеца децата, които получават подкрепа от центъра, са се увеличили от 739 на 916.

Едно от решенията, обсъдени по време на срещата, е организирането на обучения за служители в общинските администрации в областта. Специалисти от ресурсния център ще ги подготвят как да реагират и как да съдействат на семейства с деца със СОП, когато посещават институции.

До момента подобни обучения вече са проведени в няколко големи търговски вериги. Според анализите 87% от участниците оценяват обучението като изключително полезно, тъй като им дава увереност как да общуват с хора със специфични комуникативни и образователни потребности.

Интересна инициатива обяви и директорът на летище Пловдив Красимир Пешев. В дни без полети деца със специални потребности и техните родители ще могат да посещават летището, да преминават през процедурите по контрол и дори да се качат в самолет, за да свикнат с обстановката преди реално пътуване. Целта е да се намали стресът и притеснението при бъдещи полети.

По време на срещата беше представена и кампанията „Слънчогледи“. Тя използва символа на слънчогледа – международен знак за хора с невидими увреждания, който показва, че човекът може да има нужда от допълнително разбиране и подкрепа. Символът се използва вече на повече от 130 летища по света.

В дискусията участваха още представители на община Пловдив, Агенцията за хора с увреждания, образователни институции и бизнеса, които заявиха готовност да подкрепят инициативите за по-добра социална среда за децата със специални потребности и техните семейства.