Ресторант Buda’s отвори врати в Пловдив

Изключително луксозният Buda’s Restaurant-Bar-Lounge бе официално открит на 21 ноември с елегантно парти. Собствениците, младият зъболекар д-р Илия Будев и неговата половинка Криси, посрещнаха множество елитни гости от цяла България. Поп звездата Миро и балет Нова се грижеха за доброто настроение на публиката. Миро пя и свири на уникалния роял BRODMAN в лаундж бара и излезе няколко пъти на бис.

Buda's Lounge Bar е изключителен като концепция и обстановка. Ще имате възможност да слушате музикални изпълнения на живо всеки уикенд и да усетите вкуса на лукса.

Ресторантът и барът предлагат интересни Коледни и Новогодишни предложения с участието на известни поп изпълнители. Насладете им се!



