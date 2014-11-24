Ресторант Buda’s отвори врати в Пловдив
Изключително луксозният Buda’s Restaurant-Bar-Lounge бе официално открит на 21 ноември с елегантно парти. Собствениците, младият зъболекар д-р Илия Будев и неговата половинка Криси, посрещнаха множество елитни гости от цяла България. Поп звездата Миро и балет Нова се грижеха за доброто настроение на публиката. Миро пя и свири на уникалния роял BRODMAN в лаундж бара и излезе няколко пъти на бис.
Buda's Lounge Bar е изключителен като концепция и обстановка. Ще имате възможност да слушате музикални изпълнения на живо всеки уикенд и да усетите вкуса на лукса.
Ресторантът и барът предлагат интересни Коледни и Новогодишни предложения с участието на известни поп изпълнители. Насладете им се!
9 коментари
Простоват, глуповат текст, кьопаво маскиращ очевидна ПРОДАЖНОСТ.
Такава публикация НЕ може да стои като „статия“ щом е очевидна елементарна Търговска РЕКЛАМА!
А най-смешни са „Репликите“ НА ЛАТИНИЦА явно тракнати от келнерите / служебните г-ци…
супер е – тежко шикарен руски мутро-барок. малко кат сигани са излезли на снимките всички
snobarska istoria izobshto ne si zaslyjava
……
Супер е!
istinski vkus i kachestvo??????? po – skoro fantaziorstvo v izlishak, chalamarstvo i prekaleno visoki celi
келеш
Уникален по рода си ресторант,разкриващ истинския лукс ,вкус и качество! Силно препоръчвам!!
Iliika pojelavam ti kismet !