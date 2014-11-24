Градът

Ресторант Buda’s отвори врати в Пловдив

Photo of Под Тепето Под Тепето Follow on Twitter Send an email 18:35ч, понеделник, 24 ноември, 2014
9 102 Преди по-малко от минута

Будев и КрисиИзключително луксозният Buda’s Restaurant-Bar-Lounge бе официално открит  на 21 ноември с елегантно парти. Собствениците, младият зъболекар д-р Илия Будев  и неговата половинка Криси, посрещнаха множество елитни гости от цяла България. Поп звездата Миро и балет Нова се грижеха за доброто настроение на публиката. Миро пя и свири на уникалния роял BRODMAN в лаундж бара и излезе няколко пъти на бис.
Buda's Lounge Bar е изключителен  като концепция и обстановка. Ще имате възможност да слушате  музикални изпълнения на живо всеки уикенд  и да усетите вкуса на лукса.
Ресторантът и барът предлагат интересни Коледни и Новогодишни предложения с участието на известни поп изпълнители. Насладете им се!


 

Photo of Под Тепето Под Тепето Follow on Twitter Send an email 18:35ч, понеделник, 24 ноември, 2014
9 102 Преди по-малко от минута
Photo of Под Тепето

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

9 коментари

  1. Простоват, глуповат текст, кьопаво маскиращ очевидна ПРОДАЖНОСТ.

    Такава публикация НЕ може да стои като „статия“ щом е очевидна елементарна Търговска РЕКЛАМА!

    А най-смешни са „Репликите“ НА ЛАТИНИЦА явно тракнати от келнерите / служебните г-ци…

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