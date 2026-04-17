„Прогресивна България“: Какво искаме да променим за Пловдив

Визия на кандидатите за народни представители от пловдивската листа на коалицията
Скъпи съграждани,
Ние отиваме в Народното събрание с две ключови цели: демонтаж на олигархичния модел и укрепване на върховенството на правото. Това включва:
- Премахване на зависимостите между икономическата и политическата власт
- Прекъсване на механизмите, чрез които икономически групи влияят върху държавните решения
- Ограничаване на достъпа на олигархични структури до публични ресурси
- Подобряване на работата на съдебната система като основен инструмент срещу корупцията
- Разглеждане на борбата с олигархията като системна реформа, а не като насочване към отделни лица
Убедени сме, че държавата може да бъде по-предвидима, по-ефективна и по-близо до хората.
Вярваме и в потенциала на Пловдив – един от най-динамичните български градове – да се развива устойчиво, модерно и с перспектива.
В представената визия са включени както ключови национални политики, свързани с икономика, доходи, социална справедливост и върховенство на закона, така и конкретни решения за Пловдив: инфраструктура, водоснабдяване, градска среда, транспорт и качество на живот.
Нашият фокус е върху практичните резултати:
- по-добра свързаност и по-малко трафик
- сигурно и устойчиво водоснабдяване
- по-високи доходи и подкрепа за бизнеса
- достъпни услуги и по-малко бюрокрация
- по-чиста, подредена и модерна градска среда
Убедени сме, че развитието не е въпрос на отделни мерки, а на последователна политика, ясни приоритети и реална отчетност пред гражданите.
Пловдив е ключов двигател на българската икономика и пример за потенциала на регионите. Затова решенията за града са част от по-широка национална рамка, насочена към устойчив растеж, по-висок стандарт на живот и сигурност за хората в цялата страна.
Пловдив губи време в трафик – какви са решенията?
Всекидневните задръствания вече не са просто неудобство – те струват време, пари и качество на живот. Липсата на завършен вътрешен и външен ринг затруднява връзките между кварталите и индустриалните зони.
Какво предлагаме:
- Ускорено изграждане на външен и вътрешен ринг
- Нови транспортни връзки между кварталите
- По-добра свързаност с индустриалните зони
Цел: по- малко трафик, по-бързо придвижване и по-ниски разходи за хората и бизнеса.
Водата на Пловдив – стратегически въпрос
Град като Пловдив не може да разчита само на сондажи. Водната сигурност е ключова за здравето, икономиката и бъдещето.
Основно решение:
- Водоснабдяване от язовир „Въча“ с ясен график
Това е проект от национално значение, който изисква координация и финансиране.
Край на хаотичното застрояване
Много квартали се разрастват без необходимата инфраструктура. Това води до напрежение и проблеми в ежедневието.
Предложение:
- Инфраструктура преди ново строителство
- Повече зелени площи
- Ясни правила за градоустройство
Градът трябва да се развива с план, а не на парче.
По-малко бюрокрация, повече възможности
Бизнесът и гражданите често губят време в административни процедури.
Решения:
- Електронни услуги
- Обслужване на „едно гише“
- По-кратки срокове
Държавата трябва да бъде партньор, а не пречка.
Край на модела „свои фирми – свои поръчки“
Доверието в институциите зависи от прозрачността.
Мерки:
- Публични разходи с ясен контрол
- Отворени данни
- Реална конкуренция при обществените поръчки
Всеки лев трябва да има видим резултат.
Образование, което води до работа
Младите хора имат нужда от реализация в Пловдив, а не извън страната.
Решения:
- Връзка между училища, университети и бизнес
- Подкрепа за професионално образование
- Развитие на технологични умения
Повече възможности за младите хора тук.
Подкрепа за семействата
Качеството на живот започва от сигурността на домакинствата.
Приоритети:
- Повече места в детски градини
- Достъпно здравеопазване
- Сигурна градска среда
Семействата са основата на развитието.
Купуването и продаването на гласове е престъпление!
Що рубли заминаха за кампанията, не е истина…