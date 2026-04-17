„Прогресивна България“: Какво искаме да променим за Пловдив

Визия на кандидатите за народни представители от пловдивската листа на коалицията

Скъпи съграждани,

Ние отиваме в Народното събрание с две ключови цели: демонтаж на олигархичния модел и укрепване на върховенството на правото. Това включва:

Премахване на зависимостите между икономическата и политическата власт

Прекъсване на механизмите, чрез които икономически групи влияят върху държавните решения

Ограничаване на достъпа на олигархични структури до публични ресурси

Подобряване на работата на съдебната система като основен инструмент срещу корупцията

Разглеждане на борбата с олигархията като системна реформа, а не като насочване към отделни лица

Убедени сме, че държавата може да бъде по-предвидима, по-ефективна и по-близо до хората.

Вярваме и в потенциала на Пловдив – един от най-динамичните български градове – да се развива устойчиво, модерно и с перспектива.

В представената визия са включени както ключови национални политики, свързани с икономика, доходи, социална справедливост и върховенство на закона, така и конкретни решения за Пловдив: инфраструктура, водоснабдяване, градска среда, транспорт и качество на живот.

Нашият фокус е върху практичните резултати:

по-добра свързаност и по-малко трафик

сигурно и устойчиво водоснабдяване

по-високи доходи и подкрепа за бизнеса

достъпни услуги и по-малко бюрокрация

по-чиста, подредена и модерна градска среда

Убедени сме, че развитието не е въпрос на отделни мерки, а на последователна политика, ясни приоритети и реална отчетност пред гражданите.

Пловдив е ключов двигател на българската икономика и пример за потенциала на регионите. Затова решенията за града са част от по-широка национална рамка, насочена към устойчив растеж, по-висок стандарт на живот и сигурност за хората в цялата страна.

Пловдив губи време в трафик – какви са решенията?

Всекидневните задръствания вече не са просто неудобство – те струват време, пари и качество на живот. Липсата на завършен вътрешен и външен ринг затруднява връзките между кварталите и индустриалните зони.

Какво предлагаме:

Ускорено изграждане на външен и вътрешен ринг

Нови транспортни връзки между кварталите

По-добра свързаност с индустриалните зони

Цел: по- малко трафик, по-бързо придвижване и по-ниски разходи за хората и бизнеса.

Водата на Пловдив – стратегически въпрос

Град като Пловдив не може да разчита само на сондажи. Водната сигурност е ключова за здравето, икономиката и бъдещето.

Основно решение:

Водоснабдяване от язовир „Въча“ с ясен график

Това е проект от национално значение, който изисква координация и финансиране.

Край на хаотичното застрояване

Много квартали се разрастват без необходимата инфраструктура. Това води до напрежение и проблеми в ежедневието.

Предложение:

Инфраструктура преди ново строителство

Повече зелени площи

Ясни правила за градоустройство

Градът трябва да се развива с план, а не на парче.

По-малко бюрокрация, повече възможности

Бизнесът и гражданите често губят време в административни процедури.

Решения:

Електронни услуги

Обслужване на „едно гише“

По-кратки срокове

Държавата трябва да бъде партньор, а не пречка.

Край на модела „свои фирми – свои поръчки“

Доверието в институциите зависи от прозрачността.

Мерки:

Публични разходи с ясен контрол

Отворени данни

Реална конкуренция при обществените поръчки

Всеки лев трябва да има видим резултат.

Образование, което води до работа

Младите хора имат нужда от реализация в Пловдив, а не извън страната.

Решения:

Връзка между училища, университети и бизнес

Подкрепа за професионално образование

Развитие на технологични умения

Повече възможности за младите хора тук.

Подкрепа за семействата

Качеството на живот започва от сигурността на домакинствата.

Приоритети:

Повече места в детски градини

Достъпно здравеопазване

Сигурна градска среда

Семействата са основата на развитието.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!