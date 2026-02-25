Проф. д-р Владислав Попов встъпва в длъжност като областен управител на Пловдив

Проф. д-р Владислав Попов официално поема поста областен управител на област Пловдив от днес, след като беше назначен с решение на служебното правителство.
Попов е магистър по агроекология от Висшия селскостопански институт в Пловдив – днес Аграрен университет–Пловдив и доктор по същата специалност от Университета на Западен Сидни (Австралия).
Професионален опит и академична кариера
Той има дългогодишен професионален опит в сферата на агроекологията, биологичното земеделие и опазването на околната среда. Последните пет години професор Попов е преподавател в Катедрата по агроекология на Аграрния университет в Пловдив, където е сред водещите научни кадри в областта.
Владислав Попов наследява проф. Христина Янчева, която заемаше поста до решението на Министерския съвет отпреди два дни за смяна на всички областни управители в страната.
Един коментар
Още един кадър на КГБ активиран по предназначение…