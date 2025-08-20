АктуалноБизнесГрадътНовини

Продават IRISH BAR-а до Джумаята

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:03ч, сряда, 20 август, 2025
2 446 Преди по-малко от минута

От известно време IRISH BAR-а до Джумая джамия стои затворен, а през последните дни по сградата бяха извършени козметични помени. С лента бе оградено и пространството под тентата до самото заведение.

Оказва се, че бинесът се продава – оборудван с всичко необходимо, за 150 000 лева. Това става ясно от обява в сайт за покупка и наем на имоти. Макар въпросната обява още да стои, на сградта вече са поставени нови табели, които подсказват, че тук веротно ще отвори поредното място за наргилета.

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:03ч, сряда, 20 август, 2025
2 446 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 коментари

  2. ГАРАНТИРАНО: За 21 дни ще правите жесток секс като порнозвезда – ще увеличите трайно пениса си със 7 см и ще започнете да получавате ерекция за 3 секунди (твърда като стомана, колкото дълго искате). Ето тaйната на тaзи тeхника:–- https://use.my/vigormax

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина