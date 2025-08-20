Продават IRISH BAR-а до Джумаята

От известно време IRISH BAR-а до Джумая джамия стои затворен, а през последните дни по сградата бяха извършени козметични помени. С лента бе оградено и пространството под тентата до самото заведение.

Оказва се, че бинесът се продава – оборудван с всичко необходимо, за 150 000 лева. Това става ясно от обява в сайт за покупка и наем на имоти. Макар въпросната обява още да стои, на сградта вече са поставени нови табели, които подсказват, че тук веротно ще отвори поредното място за наргилета.