ПП-ДБ: Неяснотата около автогара „Север“ създава риск за автобусния транспорт в Пловдив

Липсата на яснота докога ще работи автогара „Север“ и кога ще бъде готова планираната автогара при жп гара „Филипово“ създава реален риск от прекъсване на нормалното обслужване на междуградските и междуселищните автобусни линии. За това предупреждават общинските съветници от ПП–ДБ Владимир Славенски, Йоно Чепилски, Добромира Костова, Александър Ракшиев и Тодор Токов. В официално питане до кмета Костадин Димитров те настояват за конкретни срокове, информация за напредъка на проекта и гаранции, че пътниците няма да бъдат поставени пред свършен факт при евентуално затваряне на действащата автогара.

В началото на 2026 г. намерението за преустановяване на дейността на автогара „Север“ предизвика обществено недоволство. След обсъждания в Общинския съвет беше постигната временна договореност тя да продължи да функционира до осигуряването на алтернативна инфраструктура. Към момента обаче няма достатъчно публична информация дали тази договореност е оформена в действащо писмено споразумение и за какъв период гарантира работата на автогарата.

Автогара „Север“ затваря на 1 декември, какво става с „Филипово“?

Още през май ПП–ДБ предложи обособяване на временна автогара в района на жп гара „Филипово“. На 26 август Община Пловдив беше определена за спечелил участник в търг на НКЖИ за наемане на терен от приблизително 2400 кв. м при предложена месечна цена от 2002 евро без ДДС. Близо два месеца и половина по-късно обаче не е публично ясно дали договорът е подписан и какви конкретни действия са предприети за изграждането на необходимата инфраструктура.

Според съветниците осигуряването на терен е важна, но недостатъчна стъпка. Липсва информация за възложено проектиране, обществени поръчки за спирконавеси, автобусни сектори, настилки, осветление и маркировка, както и за сроковете за изпълнение. Не е представен и публичен график за въвеждане в експлоатация на новата автогара.

От ПП–ДБ определят тази несигурност като сериозен пропуск в планирането на прехода между двете автогари. По думите им Общината трябва да осигури непрекъснатост на транспортното обслужване, а не да разчита единствено на временното продължаване на дейността на „Север“, без да е ясно кога ще бъде готова алтернативата.

С официалното питане групата изисква информация за актуалното състояние на автогара „Север“, условията по евентуалния договор за наем с НКЖИ, напредъка на проектирането, необходимите разрешителни и предстоящите процедури. Съветниците настояват да бъдат посочени и прогнозната стойност на проекта, осигуреното финансиране, направените до момента разходи и планираната организация на автобусните линии и връзките им с градския транспорт.

Ключов остава въпросът какъв резервен вариант е подготвила администрацията, ако автогара „Север“ преустанови работа, преди съоръженията при „Филипово“ да могат да приемат пътници.

От ПП–ДБ са категорични, че отговорността на Общината не се изчерпва с участието в търг за терен. Необходими са реалистичен график, осигурено финансиране и организация, която да гарантира нормални условия за пътуващите.

Според съветниците кметът Костадин Димитров трябва да представи конкретен план за прехода между двете автогари, преди несигурността около бъдещето на „Север“ да се превърне в проблем за транспортното обслужване на Пловдив и съседните общини.