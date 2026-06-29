Пожарната в Пловдив отваря врати за бъдещи доброволци

Жителите на Пловдив и областта, които искат да се включват като доброволци при бедствия, пожари и извънредни ситуации, ще имат възможност да се запознаят отблизо с работата на пожарникарите и спасителите по време на Дни на отворените врати.
Инициативата ще се проведе на 29 и 30 юни във всички районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив и областта. Срещите ще бъдат от 10:00 до 12:00 часа.
По време на събитието професионални пожарникари и спасители ще представят основните правила за безопасност, ще демонстрират как се действа при кризисни ситуации и ще дадат практически насоки на желаещите да помагат като спонтанни доброволци.
От пожарната подчертават, че добре подготвените доброволци могат да окажат съществена подкрепа на професионалните екипи при бедствия и аварии. Най-важното условие обаче е всеки доброволец да умее преди всичко да пази собствената си безопасност и да действа правилно.
Инициативата е насочена към всички граждани, които искат да научат повече за доброволчеството и ролята на обществото при реакция в извънредни ситуации.
„Заедно правим обществото ни по-сигурно“, призовават от пожарната.
2 коментари
I found it fascinating how the fire department in Plovdiv is opening its doors to future volunteers! How do you think incorporating teamwork skills from platformer games could enhance training for these new recruits?
I found it fascinating how the fire department in Plovdiv is opening its doors to future volunteers! How do you think incorporating teamwork skills from platformer games could enhance training for these new recruits?