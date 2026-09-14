Полицията засилва мерките около училищата за първия учебен ден

В ход е традиционната полицейска акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“

Редица охранителни мерки са набелязани и се осъществяват от служителите на реда по повод началото на новата учебна година в Пловдив и региона. Полицейски екипи от областната дирекция на МВР ще се грижат за сигурността и безопасността на децата и за недопускане на пътни произшествия с тяхно участие още от първия учебен ден.

В изпълнение на комплекса от мероприятия са направени срещи с представители на РУО и директорите на училища и детски градини. Извършени са охранителни обследвания на сградите, както и на прилежащите им пътна и улична мрежа, маркировка, сигнализация с пътни знаци, осветление и предпазни парапети. Проведени са и разговори с ръководствата на охранителните фирми и са уточнени начините на взаимодействие. Осигурени са и преки телефонни връзки на ръководствата на училищата и детските градини с органите на реда. През цялата учебна година ще бъде засилен контролът над питейните и увеселителни заведения за недопускане на малолетни и непълнолетни посетители. Полицията ще инспектира и търговските обекти в близост до училищата по отношение на продажбата на алкохол и тютюневи изделия. Приоритетна задача ще бъде противодействието на разпространението и употребата на наркотични вещества.

И утре, 15 септември, ще бъде засилен контролът по пътищата и ще има осезаемо полицейско присъствие в районите на училища и детски градини.

Традиционно започва и Акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“, при която полицейски патрули ще дежурят на най-критичните точки в Пловдив и областта. Съвместно с РУО ще бъдат изготвени графици за изнасяне на беседи по пътна безопасност от униформени служители на полицията пред децата от детските градини, както и пред учениците през първи и втори срок на новата учебна година. Ще бъдат съгласувани участия в родителски срещи с включени теми по пътна безопасност за ангажиране на настоятелствата и подобряване на детската пътна безопасност.