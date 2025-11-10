Пловдивската петорка в нова светлина с мащабна изложба в галерия „Капана“

Мащабна и изключително различна изложба „МОНУМЕНТАЛНИТЕ. Петима пловдивски художници и тяхната следа в града“ с произведения на Георги Божилов – Слона (1935 – 2001), Димитър Киров (1935 – 2008), Йоан Левиев (1934 – 1994), Енчо Пиронков (1932 – 2025), Христо Стефанов (1931 – 2013) ще бъде открита тази седмица в Пловдив. Организатор е Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив в партньорство с Община Пловдив, в чест на 90-годишнините от рождението на Георги Божилов – Слона и на Димитър Киров и в памет на Енчо Пиронков.

Официалното откриване е на 13 ноември 2025 (четвъртък)от 18.00 часа в галерия „Капана“ към ГХГ – Пловдив. Куратор на изложбата е Светлана Куюмджиева. Автори на графичния и изложбения дизайн са Никол Дечева и Красимир Ставрев – Студио „Пункт“.

Познати като „пловдивската петорка“ и като „великолепните“, имената на Георги Божилов – Слона, Димитър Киров, Йоан Левиев, Христо Стефанов и Енчо Пиронков са най-ярките герои от периода на 60-те и 70-те години и процесите на „размразяване“ на художествената сцена в България, които протичат тогава. Петимата пловдивски живописци са определяни като „бохеми“, като „революционери“ и дори като „школа“, която се отличава на общия фон на дирижираното от властта изкуство и на тематичните общи изложби. Близките приятелски отношения помежду им, плодотворното съревнование, благоприятните за периода условия за изява, относително свободното пространство в любимия Пловдив създават около тези художници красива митология.

Изложбата представя обичаните и познати пловдивски автори в по-малко позната светлина, като монументалисти. За първи път пред публика се показва в оригинал част колекцията с проекти за монументални произведения, която се съхранява в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив.

Развитието на монументалните изкуства следва променящите се архитектурни концепции. За дълъг период от време основната им роля е да бъдат „декорация“ към архитектурата и да не напускат предварително зададените им граници. През 60-те години „пловдивската група“ разбива тази монотонност и започва да търси по-сложни решения. Изследователите на периода говорят за „кавалетизация“ на монументалните изкуства и това се счита за началото на новия етап, в който се работи с мащаб, разнообразни техники и най-смели решения. Понятието „синтез“ добива през 70-те и 80-те години все повече плът с многобройна продукция във всички български градове и села. Монументалистите са буквално навсякъде. Номадството, работата нависоко по скелетата се превръща в начин на живот. Нещо, което в днешния ден е извънредна рядкост, тогава е постоянен ангажимент за няколко поколения художници, като усъвършенства техните умения отвъд просто изпълнение на държавни поръчки. Заслуга на „петорката“ е до голяма степен Пловдив да бъде признат като център на монументалните изкуства. Произведенията им малко или много са отражение на тематичността, тенденциите и общата политика на времето си. Същевременно те са израз на искрено желание и старание на тези артисти да оставят трайна следа в града, както той се е запечатал в изкуството им. Техният размах, вкус и творческо виждане определят и до днес градската среда на Пловдив. Следата на петимата е тежка и масивна като слонска стъпка и красива като крило на гълъб, важна за Пловдив, колкото са важни възрожденските резби и икони и античните стъпала и колони, но крехка и нетрайна.

Разказът в експозицията включва и произведения на учителите на известните пловдивски монументалисти – живописецът Михаил Лютов и скулпторът Иван Топалов, както и на техния професор в художествената академия Георги Богданов. В Пловдив за изложбата гостува и оригинална рисунка на Ренато Гутузо – един от важните модели в тяхното изкуство.

Произведенията в изложбата са от колекциите на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, Градска художествена галерия – Пловдив, Музей на Националната художествена академия – София, Художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово, Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен, Художествена галерия – Стражица, Художествена галерия „Никола Маринов“ – Търговище, „Дом на изкуствата“ – Смолян, колекция на „Димитър Киров“, колекция „Ваня и Георги Зъбчеви“ и други частни колекции.

Екипът на изложбата изказва своите благодарности на наследниците на художниците, които предоставиха скици и снимки от личните си архиви.

Изложбата „МОНУМЕНТАЛНИТЕ. Петима пловдивски художници и тяхната следа в града“ се осъществява от НБ „Иван Вазов“ с финансовата подкрепа на община Пловдив след спечелен конкурс за избор на куратор и концепция за организиране на изложба в галерия „Капана“ към ГХГ – Пловдив с фокус „Представяне на творчеството на пловдивски художници, оставили ярка следа в българското изобразително изкуство и в духовния живот на Пловдив“.

Изложбата може да бъде разгледана до 11 януари 2026 г.