Пловдив затяга контрола на боклука: 122 глоби за девет месеца

От началото на годината до 28 септември в Пловдив са наложени 122 глоби за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. За сравнение, през цялата 2025 г. санкционираните нарушители са 97. Стойността на наложените от началото на тази година глоби е 24 745 евро, докато за миналата година тя е била 16 975 евро.

Данните съобщи директорът на Пловдивския общински инспекторат (ПОИ) Пламен Спасов. От началото на годината са съставени и 94 констативни протокола, докато за цялата 2025 г. те са 91.

Сред най-честите нарушения е оставянето на стари мебели, електроуреди и други едрогабаритни отпадъци около контейнерите. Това представлява нерегламентирано изхвърляне и подлежи на санкция, предупреждават от ПОИ.

Припомняме, че за едрогабаритните отпадъци гражданите могат да използват безплатната услуга на ОП „Чистота“. Заявка се подава на телефон 032 675 817, а специализиран бус се осигурява в рамките на следващите дни, в удобен за гражданите ден и час. Необходимо е отпадъците да бъдат предварително свалени пред сградата и да бъде оказано съдействие при натоварването им.

Безплатната услуга не включва строителни отпадъци – плочки, фаянс и други материали, останали след ремонт.

Целогодишно и без почивен ден работи специализираната площадка в район „Южен“, която се обслужва от ОП „Чистота“ и се намира пред базата на предприятието на ул. „Даме Груев“ 64А. Там жители от всички райони могат да предадат безвъзмездно едрогабаритни отпадъци, както и до 1 куб. м строителни отпадъци от домашни ремонти.

Общинският инспекторат продължава засилените проверки. Нарушителите, които изхвърлят отпадъци извън определените за това места, ще бъдат санкционирани.