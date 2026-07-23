Пловдив ще почете 123 години от Илинденско-Преображенското въстание

Тържествено ще бъде почетена паметта на героите, загинали в Илинденско-Преображенското въстание, избухнало на 2 август 1903г., на 2 август 2026г., неделя, от 10.00 часа в Пловдив. Този ден не е просто дата в календара, а символ на несломимия български дух. Пред лицето на жестокия поробител, хиляди наши предци в Македония и Одринска Тракия избират да изкачат своята Голгота в името на най-висшата ценност – свободата. Тяхната кръв и днес продължава да осветява идеала за правда, а подвигът им остава завинаги в паметта на поколенията след тях.

Мястото на церемонията по повод 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание е пред паметника на българите от Източна и Западна Тракия и Беломорска Македония, загинали в национално-освободителните борби и войните за България, който се намира се в район „Южен“, в градинката до старите хали.

Водещ ще е Златко Павлов. Тържествено слово ще произнесе доц. д-р Милен Михов – председател на Македонския научен институт, доцент по Нова българска история в катедра „Нова и най-нова история на България” при Историческия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

В церемонията, организирана от община Пловдив като част от Културния календар на града, участват военен духов оркестър, представително формирование и почетен караул от Съвместното командване на специалните операции (СКСО) и членове на комитет „Родолюбие“, НД „Традиция“, представители на институции, политически и обществени организации и медии.

Събитието включва полагане на венци и цветя на паметника и отдаване на почит с едноминутно мълчание.

Доц. д-р Милен Михов – председател на Македонския научен институт

Доц. д-р Милен Василев Михов е роден на 4 май 1961 г. в град Стара Загора. През 1987 г. завършва специалност „История” във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, след което за кратко работи като учител в родния си град. Професионалният му път се свързва трайно с Великотърновския университет, където в края на 1988 г. започва работа като асистент по Нова българска история. В следващите години той извървява пълната академична стълбица, като последователно заема длъжностите старши асистент и главен асистент, а през 2007 г. е избран за доцент в катедра „Нова и най-нова история на България“.

Паралелно с преподавателската си дейност, доц. Михов заема редица важни административни постове във ВТУ. Той управлява Центъра за квалификация в периода 2003–2007 г., членува в Академическия съвет, ръководи катедрата си между 2011 и 2014 г. и изпълнява длъжността помощник-ректор на университета в продължение на четиринадесет години. Професионалните му ангажименти се разширяват и извън университета, като през април 2025 г. започва работа в Българския исторически архив към Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Научните приноси на доц. Михов са съсредоточени в областта на Новата и най-новата история. През 2003 г. защитава докторска дисертация, посветена на Българската Екзархия, ВМОРО и националноосвободителните борби в Македония и Одринско. Две години по-късно специализира в Република Македония, където изследва важни партийни архиви от периода 1944–1956 г. и изнася лекция в Скопския университет. Неговият хабилитационен труд от 2007 г. анализира мястото на новата българска история в македонската историография. В научното си портфолио той има две монографии и над 70 студии и статии, посветени главно на Македонския въпрос. Като утвърден учен, той успешно ръководи научноизследователски проекти, подготвя четирима докторанти и участва в 13 научни журита в различни институции.

Доц. Михов развива и активна обществена дейност. Повече от тридесет години членува в Съюза на учените в България и в Македонския научен институт, в чийто Научен съвет влиза през 2013 г. Председател е на Сдружение „Академична етика и реформи в образованието“ и участва в организации за военноисторически реконструкции като Национално дружество „Традиция“ и клуб „Братя по оръжие“.

Политическата му кариера включва два мандата като народен представител в 43-то и 44-то Народно събрание. В парламента той заема поста заместник-председател на Комисията по наука и образование и е вносител на множество законопроекти в тази сфера.

За своята научна и обществена дейност доц. Михов е отличен с Грамота за научен принос от Съюза на учените, както и с няколко юбилейни медала, свързани с Независимостта на България, Първата и Втората световни войни.