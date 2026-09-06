Богата програма за честването на 141-вата годишнина от Съединението на България и Празника на град Пловдив очаква пловдивчани и гостите на града на 6 септември 2026 година:

10:00 часа – Катедрален храм „Света Богородица“

Тържествен молебен, отслужен от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай

Молебен и полагане на венци и цветя на паметника на Гаврил Кръстевич в двора на храма с участието на военнослужещи, духовенство и граждани

11:00 часа – Паметна плоча на майор Райчо Николов (до пл. Римски стадион)

Полагане на венци и цветя

11:30 часа – Паметник на Захари Стоянов в Градската градина (зад Регионалния природонаучен музей)

Полагане на венци и цветя

19:00 часа – Площад „Римски стадион“

Възстановка на събитията от 6 септември 1885 година от Комитет „Родолюбие“

19:45 часа – Регионален исторически музей, Зала „Съединение“

Представяне на изложба „Съхранената памет за Съединението от 1885 г. в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции“

20:30 часа – Площад „Съединение“

Тържествена проверка (заря) по повод 141-вата годишнина от Съединението на България и Празника на град Пловдив

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за организацията и мерките във връзка с тържествата за 6 септември

По повод честването на 141-ата годишнина от Съединението на България и празника на град Пловдив, Община Пловдив напомня на гражданите и гостите на града за важни мерки, свързани с безопасността и организацията на събитията.

По време на тържествената заря-проверка на 6 септември в района на площад „Съединение“ няма да бъдат допускани лица в нетрезво състояние, с агресивно поведение, както и носещи обемисти багажи, огнестрелни оръжия, пиротехнически изделия, остри предмети, стъклени бутилки и др.

От съображения за сигурност в периода от 16:00 до 22:30 часа на 6 септември се въвежда забрана за полети на дронове и други безпилотни или пилотирани летателни средства в радиус от 1000 метра и височина 1000 метра около паметника на Съединението. Изключение се прави единствено за излитащите и кацащите самолети на Летище Пловдив.

Общината напомня на политическите партии и организации, че трябва да заявят поднасянето на венци не по-късно от 12.00 часа на 4 септември на имейл protocol.plovdiv@gmail.com , както и трите имена на венценосците. Входът за представителите на организациите, които са заявили в Община Пловдив поднасянето на венци, е откъм улица „Хан Кубрат“ от страната на Археологическия музей и ще е отворен от 17.30 до 19.00 часа. В района няма да бъдат допускани лица, чиито имена не са заявени предварително.

ПЛОВДИВСКИТЕ МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ ОТВАРЯТ ВРАТИ С БЕЗПЛАТЕН ВХОД НА 6 СЕПТЕМВРИ

По повод Празника на Пловдив и 141 години от Съединението на България пловдивските музеи, галерии и обекти на ОИ „Старинен Пловдив“ ще посрещат посетители с безплатен вход на 6 септември.

Зала „Съединение“ на Регионалния исторически музей ще бъде отворена от 09:00 до 14:00 часа, след което ще затвори за подготовка на вечерната програма. Останалите експозиции на музея ще работят от 09:00 до 18:00 часа.

Регионалният етнографски музей ще приема посетители от 09:00 до 18:00 часа.

Регионалният археологически музей ще работи от 10:00 до 17:00 часа.

Регионалният природонаучен музей ще бъде отворен от 09:00 до 17:00 часа. Свободен ще бъде входът само за основната експозиция, а посещенията в Планетариума и зала „Тропик“ ще се заплащат.

От 10:00 до 18:00 часа с безплатен вход ще бъдат шестте сгради и експозиции на Градската художествена галерия:

– Постоянна експозиция – ул. „Съборна“ № 14А;

– Постоянна експозиция „Икони“ – ул. „Съборна“ № 22;

– Постоянна експозиция „Мексиканско изкуство“ – ул. „Артин Гидиков“ № 11, където са представени Националните есенни изложби;

– Зала „2019“ – ул. „Гладстон“ № 32, с изложба на Вихрони и Аделина Попнеделеви;

– Галерия „Капана“ – ул. „Райко Даскалов“ № 29, с изложбата „Изкуство и дискусия. Окръжната художествена изложба в Пловдив през 1958 г.“;

– Зали за временни експозиции – ул. „Княз Александър I“ № 15, с изложба от 32-рото издание на „Седмица на съвременното изкуство“ на тема „Бъг в системата“.

Всички обекти на ОИ „Старинен Пловдив“ също ще бъдат с безплатен вход.

– От 09:00 до 17:30 часа ще работят туристическите информационни центрове на ул. „Райко Даскалов“ № 1 и ул. „Д-р Стоян Чомаков“ № 1.

– От 09:00 до 18:00 часа ще бъдат отворени Античният одеон на Филипопол, Епископската базилика на Филипопол и Късноантичната сграда „Ирини“.

– От 09:30 до 18:00 часа посетители ще приемат Малката базилика от Филипопол, Балабановата къща, къща „Хиндлиян“, къщата на д-р Стоян Чомаков с постоянната експозиция на Златю Бояджиев, Старинната аптека „Хипократ“, къщите „Клианти“ и „Недкович“, Античният театър и Римският стадион.

– Източният сектор на Римския стадион ще работи от 10:00 до 18:30 часа.

Община Пловдив кани жителите и гостите на града да отбележат празничния 6 септември с посещение на богатото културно-историческо наследство на Пловдив.

АКЦЕНТИ – КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ В ПЛОВДИВ

(3 – 6 СЕПТЕМВРИ 2026)

ДПХ ПРЕДСТАВЯ ТРАДИЦИОННАТА КУРАТОРСКА ИЗЛОЖБА „15Х5“

Дати: 03.09. –

02.10.2026 г.

Откриване: 3 септември, 18:00 ч.

Локация: Дом на културата „Борис Христов

Куратор: Христо Жеков

Дружеството на пловдивските художници (ДПХ) има удоволствието да Ви покани на откриването на традиционната ежегодна кураторска изложба „15х5“. Събитието ще се състои на 3 септември 2026 г. от 18:30 ч. в Дом на културата „Борис Христов“ (ул. „Гладстон“ № 15, Пловдив).

Куратор на тазгодишното издание е Христо Жеков. Изложбата е част от Есенния салон на изкуствата и за поредна година събира в хармонично единство утвърдени имена от културния живот на Пловдив и страната с млади, обещаващи автори.

През годините форматът „15х5“ се утвърди като събитие с висока естетическа стойност, което предлага на публиката обогатяващо културно изживяване и я запознава с нови лица от съвременната художествена сцена. Автор на визуалната идентичност и плаката на изложбата от 1995 г. насам е Костадин Отонов.

Участници: Ангел Чираков, Атанас Москов, Венета Маринова, Георги Георгиев, Георги Калев, Даниела Русева, Даниела Стоянова, Златка Шеткова, Илиян Иванов, Иван Краевски, Иван Тотев, Михаил Маламски, Петър Чучулигов, Стефания Михайлова и Христо Жеков (куратор).

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив по Програма „Култура“ (компонент „Фестивали и значими събития“) като част от проекта „Съвременно изкуство: център Пловдив“ на ДПХ и е включен в Календара на културните събития на Община Пловдив за 2026 г.

СЕДМИЦА НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО 2026: „БЪГ В РЕАЛНОСТТА“

Дати: 03.09. – 02.10.2026 г.

Откриване: 3 септември, 18:00 ч.

Локация: Градска художествена галерия – Пловдив (ул. „Княз Александър I-ви“ 15)

Куратор: Емил Миразчиев

На 3 септември в Пловдив започва 32-рото издание на „Седмица на съвременното изкуство“. Под надслова „Бъг в реалността“ изложбата изследва моментите, в които системата дава грешка и познатите правила престават да работят, отваряйки пространство за пукнатини, отклонения и нови възможности. Паралелно с галерийната изложба ще бъдат реализирани и художествени намеси в градската среда.

Участващи автори: Айелет Карми и Мерав Хейман (Израел), Антон Стоянов (България/Германия), Думисани Карамански, Донка Павлова, Еви Шуберт (Германия), Красимир Добрев, Надя Генова, Севдалина Кочевска и Симеон Стоилов (с градски намеси), Стоян Дечев.

Организатор: Сдружение „Изкуство днес“ с подкрепата на Община Пловдив и Гьоте-институт България.

13-О ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ ЗА УЛИЧНИ ИЗКУСТВА THEATAIR 2026

Дати: 4 – 7 септември 2026 г.

Локации: Главната улица, Капана и градските паркове

Вход: Свободен

Подробности: pptheatre.com

Четири дни TheatAir превръща Пловдив в голяма сцена под открито небе. Артисти от България, Франция, Италия, Гърция, Испания, Ирландия, Аржентина, Бразилия и САЩ завладяват града с уличен театър, цирк, акробатика, музика, гигантски кукли и спектакли за цялото семейство. Като специален партньор тази година Театърът на огъня и сенките FIRETER участва в програмата с нови, невиждани досега формати. Проектът е част от Есенния салон на изкуствата с подкрепата на Община Пловдив и Министерството на културата.

ПРОГРАМА НА THEATAIR 2026:

ГЛАВНАТА УЛИЦА

4 СЕПТЕМВРИ | ПЕТЪК

ОТКРИВАНЕ

ШЕСТВИЯ

20:00 | от Римски стадион

Блоко Бринкадейра – „Батукада“ | България

Компани Пари Бенаре – „Уазу (Гигантската птица)“ | Франция

С голямо парадно шествие по Главната улица TheatAir 2026 ще даде начало на четирите фестивални дни. В шествието ще се включат и всички участници във фестивала.

СПЕКТАКЛИ

19:30 | Стълбите на Каменица

Фред Нормал – „Баланс на въже“ | САЩ

20:00 | Фонтанът пред Община Пловдив

Емануел Гарсия – „Сир Уийл“ | Аржентина

20:30 | Площадът пред Централна поща

Акрокуку – „Акробатично дуо“ | Гърция

5 СЕПТЕМВРИ | СЪБОТА

ШЕСТВИЯ

20:00 | Римски стадион

Компани Пари Бенаре – „Уазу (Гигантската птица)“ | Франция

Парадно шествие по Главната улица с гигантската птица Уазу.

СПЕКТАКЛИ

19:30 | Стълбите на Каменица

Анди Спигола – „Боато“ – клоунада на кокили | Италия

20:00 | Фонтанът пред Община Пловдив

Хилтоф – Улично комедийно шоу | Испания

20:30 | Площадът пред Централна поща

Мила Иванова – „Кралицата“ – уличен цирков спектакъл | България

7 СЕПТЕМВРИ | ПОНЕДЕЛНИК

ЗАКРИВАНЕ

ШЕСТВИЯ

20:00 | Римски стадион

Международен уъркшоп за гигантски кукли – „Светлина“

Шествие с парадните кукли, създадени по време на международния уъркшоп.

Файъртер – „Приказни гиганти“ | България

СПЕКТАКЛИ

19:30 | Стълбите на Каменица

Акрокуку – „Акробатично дуо“ | Гърция

20:00 | Фонтанът пред Община Пловдив

Емануел Гарсия – „Сир Уийл“ | Аржентина

20:30 | Площадът пред Централна поща

Рия Мърфи – Вертикален танц | Ирландия

Файъртер – „Nekawa Awaken“ | България

Крис Мигел – Традиционна музика на живо | Бразилия

7 СЕПТЕМВРИ | ПОНЕДЕЛНИК

СЦЕНА „ЯДРОТО“, КАПАНА

Специален фестивален модул с програма, създадена от Театър Арт Ленд.

11:00

ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен – „Цвят“ | театър за бебета

12:00

ДКТ „Иван Димов“ – Хасково – „Две калинки“ | куклен театър

16:00

Театър Арт Ленд – „Гон, малката лисица“ | интерактивен куклен спектакъл

17:00

Театър Арт Ленд и КТ – Пловдив – „Ламбе ламбе“ | пет различни представления „театър в кутия“

19:00

Театър Арт Ленд – „Музика в джоба“ | семеен спектакъл

ПАРКОВЕТЕ НА ГРАДА

TheatAir излиза от центъра на Пловдив и пренася фестивалната атмосфера в три от градските квартали. В три поредни дни парковете в Кършияка, Тракия и Христо Смирненски ще се превърнат в сцени за цирк, театър, акробатика и гигантски кукли.

5 СЕПТЕМВРИ | СЪБОТА

Парк „Рибница“, кв. „Кършияка“

18:00 – Анди Спигола – „Боато“ – клоунада на кокили | Италия

18:45 – Фред Нормал – Баланс на въже и комедийно шоу | САЩ

19:30 – Емануел Гарсия – „Сир Уийл“ | Аржентина

19:45 – Акрокуку – „Акробатично дуо“ | Гърция

20:30 – Файъртер – „Приказни гиганти“ | България

6 СЕПТЕМВРИ | НЕДЕЛЯ

Парк „Елит 2019“, ж.к. „Тракия“

18:00 – КТ – Бургас – „Бургаски гларуси“ | България

18:30 – Фред Нормал – Баланс на въже и комедийно шоу | САЩ

19:15 – Емануел Гарсия – „Сир Уийл“ | Аржентина

19:30 – Мила Иванова – „Кралицата“ – уличен цирк | България

20:00 – Хилтоф – Улично комедийно шоу | Испания

20:30 – Анди Спигола – „Боато“ – клоунада на кокили | Италия

21:00 – Акрокуку – „Акробатично дуо“ | Гърция

7 СЕПТЕМВРИ | ПОНЕДЕЛНИК

Парк „Ружа“, кв. „Христо Смирненски“

18:00 – КТ – Бургас – „Бургаски гларуси“ | България

18:30 – Фред Нормал – Баланс на въже и комедийно шоу | САЩ

19:15 – Хилтоф – Улично комедийно шоу | Испания

19:45 – Анди Спигола – „Боато“ – клоунада на кокили | Италия

20:15 – Мила Иванова – „Кралицата“ – уличен цирков спектакъл | България

КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ „БЪЛГАРСКАТА РОКЛЯ“

Дата: 6 септември 2026 г. (Неделя)

Час: 21:00 ч.

Локация: Античен театър

В Деня на Съединението и празник на Пловдив световният дизайнер Иван Донев представя грандиозен спектакъл, посветен на българската идентичност под мотото „Цяла България в една рокля“. В центъра на събитието е впечатляваща художествена инсталация — най-голямата българска рокля, изработена от хиляди ръчно плетени карета от над 400 жени от цялата страна. Спектакълът съчетава музика, танци, визуално изкуство и 3D мапинг, за да разкаже история за паметта, традициите и обичта към родината. Във финала имената на всички майсторки ще бъдат проектирани със светлина върху роклята. Събитието е под патронажа на президента на България Илияна Йотова.

Екип и участници:

Оркестър на Опера Пловдив с диригент маестро Диан Чобанов

Композитори: Неди Джон Крос, Костадин Бураджиев (аранжор)

Режисьор: Станимира Манолова | 3D мапинг: Петко Танчев

С участието на: Академичен Народен Хор, ВАЯ квартет, солисти (Валерия Георгиева, Михаела Стойкова, Елеонора Иванчева, Светлина Стаменова, Йоана Павлова, Наталия Колешанска)

Специално участие: актрисата Ивана Папазова

ИНИЦИАТИВА „ДУХОВНИ МАРШРУТИ В ПЛОВДИВ“ (ЕСЕНЕН СЕЗОН)

Дата на първото събитие: 6 септември 2026 г. (Неделя)

Час: 10:00 ч.

Сборен пункт: Градинката от южната страна на Пешеходния мост

Организатор: Издателство „Летера“ (с подкрепата на Община Пловдив)

Любимата инициатива „Духовни маршрути в Пловдив“ се завръща с есенно издание през септември и октомври. Форматът предлага неформални пешеходни обиколки, водени от изтъкнати специалисти, писатели и изследователи, които преплитат историята, литературата и визуалните изкуства.

Първи маршрут: „Нова земя. Ново начало. Пловдив“

Водач: доц. д.ф.н. Младен Влашки

Тема: По стъпките на последния роман на Иван Вазов („Нова земя“), маршрутът ще разкрие Пловдив в ключовия период след Освобождението и по време на Съединението — градът като символ на нов подем, обществени пространства и културен живот в края на XIX век.