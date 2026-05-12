Пловдив потъва в бурени

Къде са „Паркове и градини“, питат пловдивчани

Множество сигнали за неокосени зелени площи, междублокови пространства и паркове с трева „до коляното“ заляха социалните мрежи и пощата на Под тепето през последните дни. Пловдивчани от различни райони на града се оплакват, че цели пространства са заприличали на „джунгла“, а тревата вече създава и опасения за кърлежи, змии и комари.

В район „Западен“ жители сигнализират за избуяла растителност около ул. „Баучер“, както и в района на ул. „Генерал Колев“.

„Положението е твърде зелено“, иронично коментира пловдивчанка под снимки на буренясали площи.

В район „Северен“ граждани се оплакват, че парк „Сърнена гора“ не е косен от дълго време. Подобна е ситуацията и в квартал „Гагарин“, където междублокови пространства и детски площадки зад детска градина „Весела“ са обрасли. Сигнали има и за парк „Рибница“, където тревата на места достига почти до пейките.

Парк Сърнена гора, снимка: CaptivatingGrape2562 Парк Рибница Парк рибница

В „Централен“ недоволство предизвиква състоянието на кучешката градинка на ъгъла между ул. „Никола Петков“ и ул. „Пещера“.

„Кучетата направо потъват в тази джунгла“, коментират стопани на домашни любимци, които се притесняват от кърлежи и други насекоми.

Пловдивчани питат къде е общинското предприятие „Паркове и градини“ и защо косенето в началото на активния пролетен сезон очевидно изостава в толкова много квартали едновременно. Част от хората коментират, че след дъждовете тревата расте бързо, но според тях липсва видима организация и навременна реакция.

Проблемите със зелената система в Пловдив са бомба със закъснител

Темата за поддръжката на зелената система в Пловдив бе поставена остро и в последния епизод на видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето, публикуван в петък. В него ландшафтните архитекти Невена Цветкова и Станимир Шаламанов предупредиха, че състоянието на парковете и дърветата в града вече е „обезпокоително и дори страшно“. Двамата специалисти посочиха като основен проблем липсата на дългосрочна политика, планиране и професионален капацитет в поддръжката на зелената система.