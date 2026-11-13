Пловдив отбелязва Международния ден на толерантността с отворен дебат

По повод международния ден на толерантността – 16 ноември Младежки център Пловдив и КСУДС Пловдив организират събитие, посветено на толерантността, многообразието и съвместното съжителство в Пловдив – град, отличаващ се със своето културно и етническо многообразие.
Дата:16 ноември 2026 г.
Час:15:00–17:00 ч.
Място: Зала „Метеор 1“, ОП „Младежки център Пловдив“, ул. „Ясна поляна“ № 18
Акцентът ще бъде поставен върху значението на междукултурния диалог, взаимното уважение и равнопоставеното участие в обществения живот. В рамките на подкаст формат с участието на гости с различен житейски и професионален опит ще бъдат представени добри практики и лични истории, които насърчават разбирането, приемането и преодоляването на предразсъдъците.
Програмата ще продължи с отворен дебат, който ще даде възможност на участниците да изразят своите позиции, да поставят въпроси и да обсъдят ролята на всеки от нас за изграждането на приобщаваща и уважителна обществена среда. При интерес всеки може да заяви своето участие чрез регистрационната форма:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoNClK0yJoZIuFtUuLzHw6Y58t1yZT78ZWjePvevhHkXXoDw/viewform
Събитието e насочено основно към младежи.
Един коментар
Тъпанарката Величка и крадецът Титюков да не би да са организирали събитие, за да замажат как скапаха най-хубавия Младежки център в България?!?